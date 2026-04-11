Số học sinh nhập viện nghi ngộ độc tại TP.HCM lên tới 184 ca

Tính đến sáng 11/4, các cơ sở y tế đã ghi nhận 184 trường hợp hợp ngộ độc thực phẩm liên quan đến trường này. Trong đó, 141 trường điều trị ngoại trú, 43 trường điều trị nội trú. Hầu hết các bệnh nhi có trạng thái ổn định.

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 50 ca (28 ca nội trú, 22 ca ngoại trú); Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 36 ca (13 ca nội trú); Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh ghi nhận 84 ca (2 ca nội trú); Bệnh viện Đa khoa Tân Định có 1 ca (đã xuất viện, theo dõi ngoại trú) và Trạm Y tế phường Bình Quới ghi nhận 13 ca, đều điều trị ngoại trú.

Tổng cộng đã có 184 trẻ nhập viện (Ảnh: BV Nhân dân Gia Định)

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy 7/10 mẫu phân tích dương tính với vi khuẩn Salmonella, đây là tác nhân phổ biến gây nhiễm trùng đường tiêu hóa liên quan đến thực phẩm.

Trước đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã yêu cầu tạm dừng hoạt động cơ sở cung cấp thức ăn cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây để phục vụ công tác điều tra.

Ngành y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc và trang thiết bị phục vụ công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều trị; đồng phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện thử nghiệm xác định nguyên nhân. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được đốt và chuyển tuyến kịp thời.

Hiện cơ sở chức năng tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh, đồng thời truy xuất nguồn gốc thực phẩm để ngăn ngừa sự cố tương tự.