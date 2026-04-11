Số học sinh nhập viện nghi ngộ độc tại TP.HCM lên tới 184 ca

Thứ Bảy, 12:19, 11/04/2026
VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) tiếp tục tăng lên 184 ca.

Tính đến sáng 11/4, các cơ sở y tế đã ghi nhận 184 trường hợp hợp ngộ độc thực phẩm liên quan đến trường này. Trong đó, 141 trường điều trị ngoại trú, 43 trường điều trị nội trú. Hầu hết các bệnh nhi có trạng thái ổn định.

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 50 ca (28 ca nội trú, 22 ca ngoại trú); Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 36 ca (13 ca nội trú); Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh ghi nhận 84 ca (2 ca nội trú); Bệnh viện Đa khoa Tân Định có 1 ca (đã xuất viện, theo dõi ngoại trú) và Trạm Y tế phường Bình Quới ghi nhận 13 ca, đều điều trị ngoại trú.

so hoc sinh nhap vien nghi ngo doc tai tp.hcm len toi 184 ca hinh anh 1
Tổng cộng đã có 184 trẻ nhập viện (Ảnh: BV Nhân dân Gia Định)

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy 7/10 mẫu phân tích dương tính với vi khuẩn Salmonella, đây là tác nhân phổ biến gây nhiễm trùng đường tiêu hóa liên quan đến thực phẩm.

Trước đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã yêu cầu tạm dừng hoạt động cơ sở cung cấp thức ăn cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây để phục vụ công tác điều tra.

Ngành y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc và trang thiết bị phục vụ công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều trị; đồng phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện thử nghiệm xác định nguyên nhân. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được đốt và chuyển tuyến kịp thời.

Hiện cơ sở chức năng tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh, đồng thời truy xuất nguồn gốc thực phẩm để ngăn ngừa sự cố tương tự.

Kim Dung/VOV-TPHCM
Ngộ độc thực phẩm gia tăng, mở cao điểm siết bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố
VOV.VN - Trước tình trạng ngộ độc thực phẩm gia tăng, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026, tập trung siết chặt quản lý dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố, đồng thời tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

148 học sinh tại TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm, phát hiện Salmonella
VOV.VN - Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Sở Y tế TP.HCM cho biết đến sáng 10/4, đã ghi nhận 148 trường hợp học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, kết quả xét nghiệm ban đầu phát hiện vi khuẩn Salmonella trong nhiều mẫu bệnh phẩm.

