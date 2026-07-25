Đắk Lắk quyết tâm hoàn thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp trước 30/8

Hiện các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Buôn Đôn, Ia Rvê, Ia Lốp và Ea Rốk của tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành từ 83% đến trên 90% khối lượng xây dựng giai đoạn 1. Các đơn vị thi công đang tăng ca, tăng kíp, phối hợp với lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, lắp đặt trang thiết bị, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm bàn giao đúng tiến độ.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Rvê tại xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk có quy mô tiếp nhận gần 1.200 học sinh theo học đang dần hoàn thiện.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, các địa phương đã hoàn thành việc thành lập các trường trên cơ sở sắp xếp các cơ sở giáo dục hiện có; chủ động bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và chuẩn bị các điều kiện phục vụ học tập, sinh hoạt cho học sinh nội trú. Năm học 2026-2027, các trường dự kiến tiếp nhận hơn 4.700 học sinh, chủ yếu là học sinh dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới và vùng đặc biệt khó khăn.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đảm bảo hoàn thiện đưa vào sử dụng trước 30/8.

Trong quá trình triển khai, các địa phương cũng kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tháo gỡ một số khó khăn về nhân lực quản lý học sinh nội trú, kinh phí hợp đồng cấp dưỡng, quản sinh và điều kiện đi lại của học sinh trong mùa mưa. Các sở, ngành đang phối hợp rà soát, xử lý để các trường đủ điều kiện vận hành ngay khi hoàn thành.

Khẳng định quyết tâm của tỉnh Đắk Lắk trong việc bảo đảm tiến độ các công trình, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: "UBND tỉnh Đắk Lắk quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành 4 trường phổ thông trung học nội trú trước ngày 30/8. Đây không chỉ là các công trình xây dựng đơn thuần, mà còn là biểu tượng của sự công bằng giáo dục dành cho con em vùng biên giới. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng sẽ chỉ đạo nghiên cứu, xem xét việc mở rộng thêm một số trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn".