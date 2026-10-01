127 học sinh chưa đến trường, Nghệ An đối thoại với phụ huynh

Chiều 1/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức đối thoại với phụ huynh học sinh thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, nhằm lắng nghe, trao đổi và giải đáp các ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn; bố trí học sinh về học tại điểm trường chính và phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối thoại với phụ huynh thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam. (Ảnh: Bá Thăng).

Các nội dung về cơ sở vật chất, điều kiện đi lại, an toàn giao thông, tổ chức bán trú, chất lượng học tập và chính sách hỗ trợ học sinh được đại diện các sở, ngành, địa phương trao đổi cụ thể.

Theo ông Mai Văn Lam, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam, điểm lẻ Tiến Sơn được xây dựng, đưa vào sử dụng từ năm 1998 với 5 phòng học cấp 4. Năm học 2026-2027, điểm trường có 5 nhóm lớp với tổng số 166 học sinh.

Sau 28 năm sử dụng, nhiều hạng mục tại điểm trường đã xuống cấp. Trong đó, 3 phòng học có nguy cơ sập mái ngói, không bảo đảm an toàn cho việc dạy và học. Điểm trường cũng không có các phòng học chức năng và điều kiện hỗ trợ dạy học đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Trong khi đó, điểm trường chính và phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, có điều kiện phục vụ dạy học và tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Trước thực trạng trên, ngày 26/6, Trường Tiểu học Quỳnh Tam ban hành kế hoạch chuyển học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn về học tại điểm trường chính và phân hiệu trong năm học 2026-2027. Tuy nhiên, do phụ huynh chưa đồng thuận với phương án này, đến ngày 1/10 vẫn còn 127 học sinh chưa đến trường.

Phụ huynh thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam nêu ý kiến tại cuộc đối thoại. (Ảnh: Bá Thăng).

Tại cuộc đối thoại, nhiều phụ huynh đề nghị không giải thể điểm lẻ để con em thuận tiện đi lại, học tập. Phụ huynh cũng bày tỏ băn khoăn về quãng đường đến trường, an toàn giao thông, phương án đưa đón học sinh trong những ngày mưa gió, nhất là với học sinh lớp 1, lớp 2; thời gian hỗ trợ chi phí xe, tiền ăn bán trú và các khoản đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại điểm lẻ trong những năm qua.

Theo UBND xã Quỳnh Tam, điểm lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính của Trường Tiểu học Quỳnh Tam khoảng 6,2 km và cách điểm phân hiệu khoảng 7,4 km. Từ thôn Tiến Sơn đến các điểm trường có 5 tuyến đường kết nối; các tuyến tỉnh lộ, đường liên thôn cơ bản đã được nhựa hóa, bê tông hóa.

Trong đó, tuyến Tiến Sơn - chợ Đồng Hồ đang được thi công, dự kiến hoàn thành phần bê tông vào ngày 6/10, giúp rút ngắn khoảng 0,8 km quãng đường di chuyển.

Ông Mai Văn Lam, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam. (Ảnh: Bá Thăng)

Ông Mai Văn Lam cho biết, từ ngày 5/9, xã và nhà trường đã bố trí 3 xe ô tô đưa đón học sinh điểm lẻ Tiến Sơn đi và về hằng ngày; từ ngày 12/9 tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Địa phương sẽ vận động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ 100% chi phí xe đưa đón, với mức 400.000 đồng/học sinh/tháng, và tiền ăn bán trú 500.000 đồng/học sinh/tháng cho học sinh điểm lẻ Tiến Sơn trong năm học 2026-2027.

Nhà trường cũng hỗ trợ đồ dùng học tập, bố trí giáo viên chủ nhiệm và giáo viên có chuyên môn, uy tín để tổ chức dạy học cho học sinh.

Ông Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng Phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết ngành giáo dục lo ngại việc 127 học sinh chưa đến trường sau 4 tuần sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu chương trình so với các bạn cùng trang lứa.

Theo ông Hoa, việc sắp xếp, giải thể điểm trường lẻ nhằm tập trung nguồn lực, tạo điều kiện để học sinh học tập trong môi trường có cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên đầy đủ hơn; đồng thời bảo đảm điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó có các môn tin học, ngoại ngữ và hoạt động STEM.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Bá Thăng).

Kết luận cuộc đối thoại, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đề nghị phụ huynh đồng thuận, đồng hành để con em được đến trường, học tập trong môi trường giáo dục bảo đảm điều kiện.

“Đừng để thiệt thòi đổ lên các cháu. Các cháu phải được đến trường. Còn có vấn đề gì bất cập thì phụ huynh đề xuất để điều chỉnh, chúng ta phải đặt quyền lợi con trẻ lên trên hết”, ông Thái Văn Thành nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm toàn bộ học sinh trở lại trường từ ngày 2/10. UBND xã Quỳnh Tam tiếp tục bố trí xe đưa đón an toàn, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh; trường hợp nguồn ngân sách của xã không đáp ứng yêu cầu, địa phương báo cáo Sở Tài chính để được cấp bù.

Ông Thái Văn Thành cũng yêu cầu nhà trường phối hợp cùng phụ huynh đưa học sinh tới trường, xây dựng kế hoạch dạy bù để các em theo kịp chương trình; Sở Xây dựng đẩy nhanh thi công tuyến đường rút ngắn khoảng cách từ thôn Tiến Sơn đến điểm trường chính và phân hiệu. Cơ quan công an được yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi cản trở việc học sinh đến trường.