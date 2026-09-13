Đón hơn 140 học sinh ở Nghệ An trở lại trường sau hơn một tuần chưa đến lớp

Theo ông Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An, trong ngày 13/9, cán bộ, giáo viên nhà trường đã đến từng gia đình học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn để gặp gỡ, trao đổi, vận động phụ huynh cho con em đi học trở lại. Qua gặp gỡ, phần đông phụ huynh bày tỏ sự đồng thuận với phương án của nhà trường.

Phương tiện được chuẩn bị cho ngày 14/9 đón học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn trở lại trường học tập.

Sau cuộc đối thoại với phụ huynh ngày 11/9, hiện chính quyền địa phương đã huy động 3 xe ô tô để phục vụ việc đưa đón học sinh. Ngày 14/9, các xe cùng giáo viên nhà trường, cán bộ, các tổ chức đoàn thể của xã sẽ đến điểm tập trung gần điểm trường lẻ Tiến Sơn để đón học sinh đến trường đúng giờ.

Nhà trường cũng đã chuẩn bị công tác bán trú, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày để học sinh và phụ huynh yên tâm. Trường Tiểu học Quỳnh Tam hiện có một điểm trường chính và một phân hiệu, sẵn sàng tiếp nhận học sinh tại một trong hai địa điểm tùy nhu cầu của phụ huynh.

“Điều nhà trường mong muốn nhất là các em được đến trường học tập”, ông Đậu Viết Triều chia sẻ.

Sau ngày khai giảng năm học mới, nhiều học sinh tại điểm trường lẻ Tiến Sơn chưa đến trường do phụ huynh phản đối việc dừng hoạt động điểm trường này và chuyển học sinh về điểm trường chính, phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Đến ngày 9/9, mới có khoảng 20 trong tổng số hơn 160 học sinh của điểm Tiến Sơn được phụ huynh đưa đến điểm học mới.

Phụ huynh lo ngại quãng đường đi học xa hơn và vấn đề an toàn của học sinh, nhất là trong những ngày mưa bão.

Để tháo gỡ khó khăn, địa phương bố trí xe ô tô đưa đón học sinh hằng ngày, cả đi và về. Kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa, không để phụ huynh phát sinh thêm chi phí.

Địa điểm ăn bán trú cho sinh được chuẩn bị chu đáo.

Điểm trường Tiến Sơn được xây dựng từ năm 1998, hiện cơ sở vật chất đã xuống cấp. Trong 5 phòng học, có 3 phòng xuống cấp nghiêm trọng; một số hạng mục tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong điều kiện mưa bão. Điều kiện tổ chức dạy học tại điểm lẻ cũng hạn chế về phòng học bộ môn, Tin học, ngoại ngữ, sân chơi, bãi tập và các hoạt động trải nghiệm.

Để tạo thuận lợi cho học sinh đến trường, ngày 28/8/2026, UBND xã Quỳnh Tam đã khởi công tuyến đường từ thôn Tiến Sơn nối với thôn 10, xã Quỳnh Tam, với kinh phí gần 20 tỷ đồng. Tuyến đường sẽ rút ngắn khoảng 2 km quãng đường từ thôn Tiến Sơn đến điểm trường chính và phân hiệu.

Từ năm 2022, phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam đã được địa phương đầu tư hơn 44 tỷ đồng, gồm 32 phòng học, phòng chức năng và nhà ăn bán trú, bảo đảm điều kiện để trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Cuối tháng 8/2026, UBND xã tiếp tục khởi công công trình gồm 8 phòng hành chính, phòng học chức năng và nhà đa năng, với kinh phí gần 20 tỷ đồng.

Trước khi đón học sinh về điểm trường chính và phân hiệu, ngoài chuẩn bị cơ sở vật chất, nhà trường đã bố trí giáo viên chủ nhiệm giàu kinh nghiệm, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp xã cùng tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn để sát sao hỗ trợ, giúp học sinh sớm hòa nhập với môi trường học tập mới.