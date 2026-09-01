English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sau sắp xếp, trường học Hà Nội chuẩn bị năm học mới ra sao?

Thứ Ba, 06:10, 01/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 2,3 triệu học sinh Hà Nội bước vào năm học mới. Với những trường vừa sắp xếp, sáp nhập, năm học đầu tiên theo mô hình mới đặt ra yêu cầu vừa nhanh chóng ổn định tổ chức, vừa bảo đảm đầy đủ điều kiện dạy học, tạo tâm thế vui tươi, an toàn để học sinh trở lại trường mà không bị xáo trộn.

Năm học 2026-2027 đang đến gần, những ngày này các trường học Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Với những trường vừa sắp xếp, tổ chức lại, công tác chuẩn bị cho năm học mới càng có ý nghĩa đặc biệt khi đây là năm học đầu tiên vận hành theo mô hình mới.

Tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết thành phố hiện có quy mô hơn 2,3 triệu học sinh, hơn 120.000 giáo viên và nhân viên.

Trong năm học này, Hà Nội xác định phải chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động, từ vận động sang kết quả, từ tổng hợp số liệu sang dữ liệu hỗ trợ tới từng học sinh... Những yêu cầu đó đang được cụ thể hóa ngay từ công tác chuẩn bị năm học mới. Tại các trường vừa sắp xếp, việc hoàn tất cơ sở vật chất, rà soát điều kiện an toàn, ổn định học sinh đầu cấp và chuẩn bị lễ khai giảng được triển khai đồng thời, với mục tiêu để sự thay đổi về mô hình tổ chức không tạo ra xáo trộn đối với người học.

sau sap xep, truong hoc ha noi chuan bi nam hoc moi ra sao hinh anh 1
Cơ sở vật chất tại 100% điểm các phân hiệu của trường THCS Giảng Võ đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh.

Gấp rút hoàn tất những phần việc cuối cùng

Tại Trường THCS Giảng Võ, cô Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết tính từ ngày 5/8, thời điểm có quyết định thành lập trường mới (được sáp nhập từ ba trường: Trường THCS Giảng Võ cũ, Trường THCS Phan Chu Trinh và Trường THCS Nguyễn Trãi), đến nay chỉ khoảng một tháng, song nhà trường đã phải triển khai một khối lượng công việc rất lớn. “Chúng tôi phải cơ cấu lại bộ máy tổ chức, phân công nhiệm vụ, phân công nhân sự để bộ máy nhanh chóng đi vào hoạt động, đồng thời xây dựng kế hoạch khá chi tiết cho việc chuẩn bị năm học mới và lễ khai giảng”, cô Yến nói.

Theo cô Yến, đến nay, 100% các điểm trường đã sẵn sàng đón học sinh. Các điều kiện về cơ sở vật chất cơ bản được đáp ứng; nhà trường đã kiểm tra, rà soát các điều kiện an ninh, an toàn như hệ thống điện, thiết bị điện, phòng cháy chữa cháy để bảo đảm học sinh được học tập trong môi trường an toàn.

Trong ba điểm trường, một phân hiệu vẫn đang tiếp tục được nâng cấp, đầu tư thêm trang thiết bị theo hướng hiện đại hơn. Theo cô Yến, đây là công việc cần thực hiện theo lộ trình. Nhà trường tin tưởng, với tiến độ triển khai dự án, sự chuẩn bị của chính quyền địa phương và sự phối hợp của nhà trường, học sinh sẽ từng bước được học tập trong môi trường khang trang, hiện đại, văn minh.

Cùng với việc hoàn thiện các điều kiện trường lớp, Trường THCS Giảng Võ cũng đã tổ chức đón gần 1.400 học sinh đầu cấp. Đây là nhóm học sinh cần được quan tâm không chỉ về điều kiện học tập mà còn về tâm lý khi bước vào môi trường mới.  Theo cô Yến, điều phụ huynh quan tâm nhất khi đưa con đến trường là con mình sẽ học trong một môi trường như thế nào, nhà trường có định hướng và quan điểm giáo dục ra sao, ai sẽ là người trực tiếp dạy dỗ các em trong những năm học tới và gia đình cần chuẩn bị gì về tâm lý khi con chuyển cấp.

sau sap xep, truong hoc ha noi chuan bi nam hoc moi ra sao hinh anh 2
Thầy Vũ Đình Phương, Phó Hiệu trường Trường THCS Giảng Võ cho biết nhà trường sẽ tổ chức khai giảng tại một điểm trường chính.

Thông tin về công tác chuẩn bị cho năm học mới năm 2026-2027, thầy Vũ Đình Phương, Phó Hiệu trường Trường THCS Giảng Võ cho biết, việc khai giảng của trường được ban giám hiệu lên kế hoạch rõ ràng, theo đó sẽ tổ chức khai giảng cho các con tại một điểm trường chính.

"Nhà trường sẽ tổ chức dưới hình thức là khai giảng trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Toàn bộ học sinh của khối 6 và khối 9 sẽ được ưu tiên vì các con mới vào trường và một số con thì chuẩn bị ra trường thì sẽ được ngồi dự trực tiếp tại sân chính của nhà trường. Còn các anh chị học sinh khối 8, khối 7 sẽ dự trực tiến online qua truyền hình trực tiếp lên các phòng học", thầy Phương cho biết.

Về việc chuẩn bị cơ sở vật chất để cho đảm bảo an toàn trong năm học mới, nhà trường sau khi mà tiếp nhận cơ sở vật chất của ba điểm trường thì cũng đã cử thành lập một cái ban đi kiểm tra rà soát cơ sở vật chất và đã khắc phục một số những cơ sở vật chất còn thiếu để phục vụ các con trong năm học mới như là thấm dột, rồi quạt trần đã vệ sinh siết ốc. 

Về việc chuẩn bị cơ sở vật chất để cho đảm bảo an toàn trong năm học mới, nhà trường sau khi mà tiếp nhận cơ sở vật chất của ba điểm trường thì cũng đã cử thành lập một cái ban đi kiểm tra rà soát cơ sở vật chất và đã khắc phục một số những cơ sở vật chất còn thiếu để phục vụ các con trong năm học mới như là thấm dột, vệ sinh thiết bị trong lớp học như quạt trần...

Hai điểm trường cùng hướng tới một ngày khai giảng

Tại Trường THCS Thái Thịnh, công tác chuẩn bị năm học mới cũng được triển khai theo cách phù hợp với mô hình trường sau sắp xếp. Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh, phường Đống Đa, Hà Nội, cho biết sau khi sáp nhập và tổ chức lại, trường hiện gồm một trụ sở chính và một phân hiệu. Trụ sở chính trên phố Thái Thịnh có gần 1.800 học sinh, còn phân hiệu tại đường Láng có khoảng 600 học sinh. Tổng số toàn trường là 2.325 học sinh, với khoảng 95 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

sau sap xep, truong hoc ha noi chuan bi nam hoc moi ra sao hinh anh 3
Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh, phường Đống Đa, Hà Nội.

Theo thầy Cường, năm học 2026-2027 là năm học có nhiều thay đổi với nhiều nhà trường trên cả nước, trong đó Trường THCS Thái Thịnh cũng phải có những điều chỉnh phù hợp sau khi sáp nhập. Một trong những vấn đề được nhà trường tính toán kỹ là tổ chức lễ khai giảng để học sinh tại cả hai địa điểm đều có thể tham dự đầy đủ mà không phải di chuyển.

“Do đó, chúng tôi lựa chọn phương án tổ chức khai giảng tại trụ sở chính và các phân hiệu. Học sinh sẽ tiếp tục tham dự khai giảng tại điểm trường như trước đây”, thầy Cường nói.

Nhà trường chia lễ khai giảng thành ba phần. Phần thứ nhất là chương trình riêng của nhà trường, trong đó hai địa điểm được kết nối bằng hình thức truyền hình trực tiếp. Tại điểm trường chính, nhà trường sẽ thực hiện các hoạt động văn nghệ và livestream về phân hiệu để các em học sinh tại phân hiệu có thể tham gia. Tương tự, tại phân hiệu cũng thực hiện các hoạt động văn nghệ, các hoạt động đầu năm học và được truyền trực tiếp về điểm trường chính để hai chương trình khớp nối với nhau. Nhà trường đã thiết lập và đảm bảo một chương trình diễn ra thông suốt.

Phần thứ hai là tiếp sóng chương trình khai giảng chung của cả nước từ 8h-8h45. Học sinh ở hai địa điểm sẽ theo dõi chương trình trên màn hình LED tại sân trường và cùng tham gia các nghi lễ đầu năm. Theo thầy Cường, nhà trường rất coi trọng các nghi lễ đầu năm học như hát Quốc ca, Đội ca, nghe phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới. Dù học sinh ở hai địa điểm khác nhau, các em vẫn cùng tham gia những nghi lễ chung, hòa vào không khí khai giảng của cả nước.

Kết thúc chương trình tiếp sóng lúc 8h45, nhà trường chuyển sang phần thứ ba là các hoạt động sau khai giảng. Học sinh sẽ được tham gia một số hoạt động trải nghiệm ngay tại sân trường và lớp học với các trò chơi dân gian như nhảy sạp, kéo co, bịt mắt đánh trống...

"Chúng tôi lựa chọn một số hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian như nhảy sào, kéo co, bịt mắt đánh trống… là những trò chơi gắn với các em học sinh, để mang lại một trạng thái thật sự là một ngày hội trong không khí đầu năm học", thầy Cường chia sẻ. Sau hoạt động của học sinh, nhà trường tổ chức gặp mặt đầu năm học mới với toàn thể giáo viên, qua đó tạo thêm khí thế cho năm học đầu tiên sau sáp nhập.

Theo thầy Cường, điểm khác biệt rõ nhất trong công tác chuẩn bị năm học mới so với trước đây nằm ở tính kết nối. Nếu trước khi sắp xếp, các trường có thể tổ chức các hoạt động một cách độc lập thì nay, một chương trình chung phải được triển khai đồng thời tại trụ sở chính và các phân hiệu.

Nhà trường lựa chọn cách tổ chức này cũng nhằm tránh việc học sinh phải di chuyển giữa hai địa điểm. Theo thầy Cường, với số lượng học sinh đông, việc di chuyển trong quá trình tổ chức các hoạt động sẽ gây bất tiện cho học sinh. Vì vậy, mục tiêu là các em vẫn được tham gia đầy đủ các hoạt động chung của nhà trường ngay tại nơi mình đang học.

Những ngày đầu tháng 9, khi ngày khai giảng đang đến gần, các trường học Hà Nội đang hoàn tất những phần việc cuối cùng để sẵn sàng đón học sinh, tạo một khởi đầu ổn định, an toàn, vui tươi và hạn chế tối đa những xáo trộn. Với những trường vừa sắp xếp, tổ chức lại, sự chuẩn bị chu đáo cho ngày khai trường không chỉ tạo tâm thế phấn khởi cho học sinh mà còn mở đầu cho quá trình vận hành mô hình mới, để giáo viên, phụ huynh và học sinh từng bước thích nghi, ổn định và cùng hướng tới một năm học thực chất, hiệu quả.

Thu Hằng-Linh Thương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sắp xếp trường học giúp Ninh Bình giải bài toán nơi thừa, nơi thiếu giáo viên
Sắp xếp trường học giúp Ninh Bình giải bài toán nơi thừa, nơi thiếu giáo viên

VOV.VN - Việc mở rộng quy mô sau sắp xếp giúp Ninh Bình dễ dàng điều phối giáo viên giữa trường chính và các phân hiệu, giúp giải bài toán thừa thiếu cục bộ, tối ưu hóa đội ngũ, bảo đảm sự ổn định cho việc học của học sinh.

Sắp xếp trường học giúp Ninh Bình giải bài toán nơi thừa, nơi thiếu giáo viên

Sắp xếp trường học giúp Ninh Bình giải bài toán nơi thừa, nơi thiếu giáo viên

VOV.VN - Việc mở rộng quy mô sau sắp xếp giúp Ninh Bình dễ dàng điều phối giáo viên giữa trường chính và các phân hiệu, giúp giải bài toán thừa thiếu cục bộ, tối ưu hóa đội ngũ, bảo đảm sự ổn định cho việc học của học sinh.

Cao Bằng sắp xếp trường học, giữ ổn định việc học của học sinh
Cao Bằng sắp xếp trường học, giữ ổn định việc học của học sinh

VOV.VN - Cao Bằng đang sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, giảm từ 514 xuống còn 293 đầu mối, tương đương 42,99%. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc tổ chức lại trước ngày 30/8, không để những thay đổi về bộ máy và nhân sự làm gián đoạn năm học mới.

Cao Bằng sắp xếp trường học, giữ ổn định việc học của học sinh

Cao Bằng sắp xếp trường học, giữ ổn định việc học của học sinh

VOV.VN - Cao Bằng đang sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, giảm từ 514 xuống còn 293 đầu mối, tương đương 42,99%. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc tổ chức lại trước ngày 30/8, không để những thay đổi về bộ máy và nhân sự làm gián đoạn năm học mới.

Giảm hơn 40% đầu mối giáo dục sau sắp xếp trường học ở Đồng Nai
Giảm hơn 40% đầu mối giáo dục sau sắp xếp trường học ở Đồng Nai

VOV.VN - Đồng Nai đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho năm học mới 2026 - 2027, từ hoàn thiện hạ tầng trường lớp nghìn tỷ, bảo đảm sách giáo khoa đến việc mạnh tay tinh gọn hơn 40% đầu mối cơ sở giáo dục công lập.

Giảm hơn 40% đầu mối giáo dục sau sắp xếp trường học ở Đồng Nai

Giảm hơn 40% đầu mối giáo dục sau sắp xếp trường học ở Đồng Nai

VOV.VN - Đồng Nai đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho năm học mới 2026 - 2027, từ hoàn thiện hạ tầng trường lớp nghìn tỷ, bảo đảm sách giáo khoa đến việc mạnh tay tinh gọn hơn 40% đầu mối cơ sở giáo dục công lập.

Thanh Hóa sắp xếp 45 trường học ở phường Hạc Thành còn 18 đầu mối
Thanh Hóa sắp xếp 45 trường học ở phường Hạc Thành còn 18 đầu mối

VOV.VN - Phường Hạc Thành, Thanh Hóa dự kiến sắp xếp 45 trường mầm non, tiểu học và THCS còn 18 trường, giảm 27 đầu mối. Phương án đặt ra yêu cầu tinh gọn quản lý nhưng vẫn bảo đảm chất lượng giáo dục, ổn định đội ngũ và quyền lợi học sinh.

Thanh Hóa sắp xếp 45 trường học ở phường Hạc Thành còn 18 đầu mối

Thanh Hóa sắp xếp 45 trường học ở phường Hạc Thành còn 18 đầu mối

VOV.VN - Phường Hạc Thành, Thanh Hóa dự kiến sắp xếp 45 trường mầm non, tiểu học và THCS còn 18 trường, giảm 27 đầu mối. Phương án đặt ra yêu cầu tinh gọn quản lý nhưng vẫn bảo đảm chất lượng giáo dục, ổn định đội ngũ và quyền lợi học sinh.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục