16.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá của Bộ Công an

Nếu mỗi cán bộ coi thi hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ không có thí sinh gian lận

Trao đổi về công tác chuẩn bị kỳ thi năm nay, Thiếu tướng Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân cho biết, với số lượng gần 2.000 thí sinh tham gia, Học viện An ninh nhân dân đã chỉ đạo khâu chuẩn bị cơ sở vật chất hết sức chu đáo. Học viện thành lập Ban Cơ sở vật chất để chuẩn bị triển khai các điều kiện từ giảng đường, bàn ghế, phương tiện, lắp thêm điều hòa tại một số phòng thi cũng như sắp xếp chỗ ăn ở cho thí sinh và người nhà trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Đến nay toàn bộ 78 phòng thi tại Học viện đã hoàn thiện, đảm bảo đúng yêu cầu.

Thiếu tướng Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân

Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, Học viện An ninh Nhân dân cũng thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảo bảo an ninh, an toàn của kỳ thi. Ở vòng ngoài, Công an quận Hà Đông, Công an phường Văn Quán phối hợp hỗ trợ cùng Học viện đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực thi. Ngoài ra, Học viện An ninh Nhân dân cũng phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an cùng tham gia toàn bộ quy trình của kỳ thi.

“Đặc biệt, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chúng tôi đã tập huấn rất kỹ cho cán bộ coi thi, quán triệt sâu sắc tinh thần nếu mỗi cán bộ coi thi đều hoàn thành tốt nghiệm vụ sẽ không có thí sinh gian lận.

Chúng tôi cũng giới thiệu các phương tiện kỹ thuật thí sinh có thể sử dụng trong phòng thi tới giám thị coi thi, đảm bảo các thí sinh vào phòng thi không thể có điều kiện gian lận.

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá Bộ Công an tại Học viện An ninh Nhân dân

Song cũng phải nói rằng, chỉ tính riêng tại Học viện An ninh nhân dân đã có 1.928 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi này vừa để tuyển sinh, cũng là tuyển chọn các em vào ngành công an, nên tính cạnh tranh rất cao, yêu cầu thí sinh phải không ngừng nỗ lực. Cũng chính sức nóng của kỳ thi cũng khiến thí sinh dễ rơi vào tâm lý căng thẳng. Do đó, chúng tôi yêu cầu cán bộ coi thi làm việc nghiêm túc, nhưng không gây căng thẳng cho thí sinh, tạo cho các em tâm lý thoải mái nhất khi làm bài. Các em chỉ cần bình tĩnh, tự tin, các thầy cô sẽ tạo mọi điều kiện để các em làm bài theo đúng năng lực của mình”, Thiếu tướng Trần Kim Hải cho biết.

Những lưu ý thí sinh cần biết khi thi đánh giá của Bộ Công an

Thông tin chung về kỳ thi đánh giá năm 2023 của Bộ Công an, Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục Trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công An cho biết, Công tác tuyển sinh của Bộ Công an năm 2023 về cơ bản thực hiện ổn định như năm 2022, tiếp tục duy trì tổ chức kỳ thi đánh giá để xét tuyển vào các học viện, trường CAND. Trong đó, điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm trọng số 60% điểm xét tuyển và điểm theo tổ hợp thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT chiếm trọng số 40% điểm xét tuyển.

“Để tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chặt chẽ từ khâu ra đề thi, in sao đề thi, vận chuyển đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, công bố điểm thi, xét tuyển và chiêu sinh, nhập học, Bộ Công an đã ban hành các hướng dẫn, các kế hoạch chi tiết.

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục Trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công An

Để phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các thiết bị công nghệ cao thực hiện hành vi gian lận trong kỳ thi, các hội đồng thi sẽ tập huấn cho cán bộ coi thi, đồng thời, huy động các lực lượng chức năng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát huy tối đa sức mạnh từ con người và từ thiết bị, phương tiện nghiệp vụ phòng ngừa hoạt động gian lận trong thi cử”, Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn cho biết.

Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an lưu ý, năm nay số lượng chỉ tiêu vào các trường đại học, học viện an ninh nhân dân là 1.900 chỉ tiêu, trong khi đó, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển khoảng 16.000 thí sinh, tăng cao so với năm 2022. Với dạng thức để thi đã công bố, để làm tốt bài thi đánh giá của Bộ Công an, thí sinh cần nắm chắc kiến thức THPT, đặc biệt là chương trình lớp 12. Thí sinh cũng lưu ý sau khi thi xong phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tránh các trường hợp sai sót như năm 2022, ảnh hưởng đến quyền lợi.

Đồng thời, thí sinh cũng cần khai báo trung thực về lý lịch bản thân và gia đình; tiêu chuẩn về sức khỏe để tránh trường hợp thí sinh không đủ điều kiện tiêu chuẩn nhưng vẫn dự tuyển và bị các học viện, trường đại học Công an Nhân dân trả về địa phương khi đến nhập học.

Theo lịch của Bộ Công an, sáng nay (3/7), thí sinh làm bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 trong thời gian 180 phút. Từ 7h25, cán bộ phát đề cho thí sinh; 7h30, thí sinh bắt đầu làm bài thi.

Thí sinh chọn 1 trong 2 mã bài thi để dự thi, gồm: CA1: phần thi trắc nghiệm và tự luận Toán; CA2: phần thi trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn

Tổng thời gian làm bài 180 phút (phần trắc nghiệm 90 phút, phần tự luận 90 phút), hình thức thi tự luận.