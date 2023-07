2 anh em ruột cùng giành HCV Toán quốc tế: Thắng không kiêu, bại không nản

Cùng nhau giải một bài toán khó hay ngồi hàng giờ bên bàn cờ vua “bất phân thắng bại” là niềm vui giản dị của Nguyễn Thuận Hưng và Nguyễn An Thịnh. Hai anh em đều yêu thích môn toán từ nhỏ, nhưng chị Bùi Thị Họa, mẹ của Hưng và Thịnh cho biết mỗi em lại bộc lộ theo một cách khác nhau. Thuận Hưng từ bé đã thích xếp lego; cứ được giải thưởng là lại đề nghị bố mẹ tặng 1 bộ lego. Còn Thịnh, 20 tháng tuổi đã nhớ được các con số từ 1-10, năm 3 tuổi đã biết đọc theo kiểu nhớ mặt chữ.

Một ngày, gia đình thấy cậu bé 3 tuổi đọc sách của anh trai và cười khanh khách, mới biết là An Thịnh đã biết đọc.

Cùng nhau giải một bài toán khó là niềm vui giản dị của Nguyễn Thuận Hưng (áo trắng) và Nguyễn An Thịnh (áo xanh).

Tình yêu với Toán học cứ lớn dần trong Hưng và Thịnh; khi học Tiểu học và THCS, năng khiếu của hai anh em đã được các thầy cô đã phát hiện và bồi đắp từng ngày. Chị Bùi Thị Họa kể, gia đình luôn tạo mọi điều kiện để các con có môi trường học tập tốt nhất nhưng cũng phải hài hòa, phát triển toàn diện: “Mình quan tâm đến tâm tư tình cảm của cháu để điều chỉnh cho phù hợp. Gia đình chủ yếu dạy dỗ các cháu là việc gì phải hài hòa, mình học nhiều thì mình cũng phải chơi, phải rèn luyện thể thao, ăn uống phù hợp. Quan điểm là không quá quan trọng phải là cứ suốt ngày ngồi học; chiều nào đi làm về cũng hỏi là hôm nay con đi chơi gì rồi...”

So với anh trai Thuận Hưng thì con đường thi cử của An Thịnh có phần “trắc trở” hơn, đã có lúc tưởng phải dừng tình yêu với Toán học. “Cú vấp” đầu tiên là kỳ thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Trần Phú, Thịnh bị trượt chuyên Toán, phải chuyển sang chuyên Tin. Học chuyên Tin, cơ hội để vào đội tuyển Toán sẽ khó hơn. Với sự nỗ lực, quyết tâm, ngay từ năm lớp 10, Thịnh đã bứt phá và lọt vào đội tuyển toán thi quốc gia của trường Chuyên Trần Phú, đứng cùng các anh chị lớp 11, 12 trong trường.

Thuận Hưng và An Thịnh cùng gia đình ngay sau khi An Thịnh giành HCV và trở về từ Nhật Bản.

Năm lớp 11, trong kỳ thi HSG Toán quốc gia, Thịnh khá tự tin với bài làm của mình nhưng khi thông báo kết quả, em chỉ đoạt giải Ba và không được vào Kì thi chọn học sinh dự thi Olympic Toán Quốc tế (TST). Thất vọng, buồn bã, em đã chuyển hướng ôn luyện tiếng Anh để đi du học. Thế nhưng, các thầy cô đã tin tưởng và động viên Thịnh phúc tra bài thi. Niềm vui vỡ òa khi có kết quả phúc tra, Thịnh được giải Nhì HSG Toán quốc gia và lọt vào đội STS chọn học sinh thi Toán quốc tế. Hai lần tưởng chừng thất bại không khiến An Thịnh dừng bước mà đã tiếp thêm động lực để giành giải Nhất kỳ thi HSG quốc gia môn Toán năm lớp 12 và tiếp tục giành HCV Olympic Toán học quốc tế.

Một trong những may mắn của Thịnh là luôn có sự đồng hành của thầy giáo Lê Đức Thịnh, giáo viên dạy Toán trường THPT Chuyên Trần Phú, người mà trước đó đã dạy anh trai Thuận Hưng của em.

Thầy Lê Đức Thịnh kể về cậu học trò đặc biệt của mình: “Đối với An Thịnh, vì chỉ là học trò lớp Tin nên cả thầy và trò đều phải cố gắng hơn. Với các bạn chuyên Toán, mình không phải 1 kèm 1 các bạn ấy từ đầu đâu, tùy thời điểm thôi, tức là đến thời điểm thích hợp thì mình sẽ 1 kèm 1 các bạn ấy. Nhưng với An Thịnh, mình phải 1 kèm 1 bạn ấy sớm hơn; ngoài ra, bạn ấy cũng phải tự học và tự cố gắng nhiều hơn so với các bạn lớp chuyên Toán. Khi mình đánh giá, nhận ra rằng bạn ấy mạnh về mảng nào, hạn chế mảng nào, mình sẽ bồi dưỡng thêm những mặt chưa mạnh, khắc phục những thiệt thòi của bạn ấy”.

Hai anh em Hưng và Thịnh có thể ngồi hàng giờ bên bàn cờ vua “bất phân thắng bại”.

Đã lâu, Thuận và Hưng mới có thời gian bên ông bà và gia đình.

Nguyễn Thuận Hưng, anh trai Thịnh, giờ đã là sinh viên năm cuối ngành Khoa học máy tính, Đại học Quốc gia Singapore. Hưng về nước thực tập đúng dịp em trai An Thịnh giành Huy chương Vàng toán học quốc tế, kỳ thi mà cách đây 4 năm, em cũng bước lên bục vinh quang.

Hưng không giấu được xúc động khi dự lễ biểu dương của em trai: “Hai lần dự lễ biểu dương và khen thưởng thì 2 lần là 2 cảm xúc khác nhau. Lần đầu tiên là cảm xúc vui mừng về chiến thắng của bản thân; lần thứ hai là cảm xúc tự hào về người em của mình. Em đã chứng kiến em mình vấp ngã và đứng dậy rất nhiều lần, cuối cùng em ấy đã làm được. Cảm thấy kỳ thi của em mình còn khó hơn rất nhiều, vì em ấy phải vượt qua cái bóng của người anh, chính là em. Em cảm thấy rất tự hào về em trai mình”.

Trở về nhà sau kỳ thi tại Nhật Bản và thời gian dài ôn thi tại Hà Nội, Thịnh đang có thời gian vui vẻ bên ông bà, bố mẹ, bạn bè, được trở về với những trò chơi thể thao và luyện tập những bản nhạc mà em yêu thích. Chàng trai 18 tuổi cũng đang ấp ủ những dự định cho tương lai: “Ngoài học Toán, em hay đánh cờ, thi thoảng em có đi loanh quanh với các bạn cùng lớp, đi đánh cầu lông, đá bóng; em cũng thích và biết đánh một chút đàn piano. Sau kỳ thi lớp 11, em có tìm hiểu một chút về lập trình và em thấy cũng khá hay, em quyết định lên đại học sẽ theo học ngành Khoa học máy tính. Em quyết định sẽ theo học cùng trường ĐHQG Singapore với anh em, học về Khoa học máy tính”.

Ngoài học Toán, An Thịnh thích chơi thể thao, chơi đàn piano và giao lưu cùng các bạn trên lớp.

Với HCV Toán học Quốc tế, An Thịnh nhận được phần thưởng 500 triệu đồng của TP Hải Phòng. Gia đình em quyết định trích một phần trong số này để truyền đam mê toán học cho các em học sinh trên toàn quốc với việc thành lập Fanpage “Học toán cùng thần tượng”. Tại trang Fanpage này, hàng tuần, gia đình em sẽ mời các bạn đã đoạt giải Toán quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và trực tiếp dạy toán logic cho các em học sinh từ cấp 1 đến hết cấp 2. Bố mẹ An Thịnh hy vọng đây cũng là nơi để các bậc phụ huynh trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái để làm sao đạt được kết quả cao nhất.