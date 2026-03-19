Tặng giấy khen 2 bác sĩ cứu người ngã quỵ tại sân thể thao

Thứ Năm, 18:45, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An vừa ký quyết định tặng giấy khen cho 2 bác sĩ đã kịp thời cấp cứu một người đàn ông 64 tuổi bị ngã quỵ khi đang chơi thể thao, góp phần giành lại sự sống cho bệnh nhân và lan tỏa tinh thần y đức trong cộng đồng.

Ngày 19/3, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã ký quyết định tặng giấy khen cho ông Trần Văn Biên, Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và ông Nguyễn Cao Việt, bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp 1, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, vì “đã có thành tích xuất sắc kịp thời cấp cứu người bệnh tại cộng đồng, góp phần giành lại sự sống, lan tỏa y đức”.

tang giay khen 2 bac si cuu nguoi nga quy tai san the thao hinh anh 1
Bác sĩ Trần Văn Biên (ngoài cùng bên phải) trong một ca phẫu thuật.

Trước đó, vào chiều 17/3, tại một sân bóng chuyền trên địa bàn phường Vinh Hưng, một người đàn ông 64 tuổi bất ngờ ngã quỵ khi đang tham gia hoạt động thể thao. Thời điểm xảy ra sự việc, bác sĩ Trần Văn Biên đang đưa con đi dạo gần khu vực này, nghe tiếng tri hô đã lập tức chạy đến kiểm tra tình trạng nạn nhân.

Nhận thấy bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, bác sĩ Biên nhanh chóng tiến hành ép tim ngoài lồng ngực tại chỗ. Ít phút sau, bác sĩ Nguyễn Cao Việt cũng có mặt, phối hợp thực hiện các biện pháp cấp cứu trong lúc chờ lực lượng y tế chuyên trách đến hiện trường.

tang giay khen 2 bac si cuu nguoi nga quy tai san the thao hinh anh 2
Bác sĩ Nguyễn Cao Việt thực hiện kỹ thuật Tán sỏi đường mật qua da. 

Nhờ được sơ cứu kịp thời và đúng cách trong “thời gian vàng”, người đàn ông dần có dấu hiệu hồi phục, xuất hiện lại mạch và nhịp thở trước khi được chuyển đến bệnh viện tiếp tục điều trị.

Theo đánh giá của ngành y tế, phản ứng nhanh và xử trí chính xác trong những phút đầu của hai bác sĩ là yếu tố then chốt giúp giành lại cơ hội sống cho bệnh nhân, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người thầy thuốc trong cộng đồng.

Bá Thăng/VOV.VN
