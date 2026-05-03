Cứu sống cháu bé ngừng tim do điện giật tại bãi biển ở Nghệ An

Khoảng 18h ngày 2/5, tại khu vực biển Quỳnh (địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An), BS.CKII Hồ Khắc Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu phát hiện một cháu bé khoảng 10–12 tuổi bất tỉnh, ngừng tim sau khi bị điện giật.

Bác sĩ Hồ Khắc Thủy sơ cứu bé trai bị điện giật.

Trước tình huống khẩn cấp, giữa sự hoảng loạn của người thân và những người xung quanh, bác sĩ Thủy nhanh chóng tiếp cận, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục. Nhờ được sơ cứu kịp thời, đúng kỹ thuật, sau khoảng 2–3 phút, cháu bé có dấu hiệu hồi tỉnh, qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ sau sự việc, bác sĩ Hồ Khắc Thủy cho biết đây là phản xạ nghề nghiệp bình thường. “Trong hoàn cảnh đó, bất kỳ nhân viên y tế nào cũng sẽ ưu tiên cao nhất cho việc cứu người”, bác sĩ nói.

Sự việc cho thấy vai trò của kỹ năng sơ cứu ban đầu, đặc biệt là ép tim ngoài lồng ngực, trong các tình huống ngừng tuần hoàn. Đồng thời, hành động kịp thời của bác sỹ góp phần lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh.