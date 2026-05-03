Cứu sống cháu bé ngừng tim do điện giật tại bãi biển ở Nghệ An

Chủ Nhật, 18:03, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong lúc nghỉ lễ tại biển Quỳnh (Nghệ An), một bác sĩ đã kịp thời phát hiện và sơ cứu thành công cháu bé bị ngừng tim do điện giật, giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch.

Khoảng 18h ngày 2/5, tại khu vực biển Quỳnh (địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An), BS.CKII Hồ Khắc Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu phát hiện một cháu bé khoảng 10–12 tuổi bất tỉnh, ngừng tim sau khi bị điện giật.

cuu song chau be ngung tim do dien giat tai bai bien o nghe an hinh anh 1
Bác sĩ Hồ Khắc Thủy sơ cứu bé trai bị điện giật.

Trước tình huống khẩn cấp, giữa sự hoảng loạn của người thân và những người xung quanh, bác sĩ Thủy nhanh chóng tiếp cận, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục. Nhờ được sơ cứu kịp thời, đúng kỹ thuật, sau khoảng 2–3 phút, cháu bé có dấu hiệu hồi tỉnh, qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ sau sự việc, bác sĩ Hồ Khắc Thủy cho biết đây là phản xạ nghề nghiệp bình thường. “Trong hoàn cảnh đó, bất kỳ nhân viên y tế nào cũng sẽ ưu tiên cao nhất cho việc cứu người”, bác sĩ nói.

Sự việc cho thấy vai trò của kỹ năng sơ cứu ban đầu, đặc biệt là ép tim ngoài lồng ngực, trong các tình huống ngừng tuần hoàn. Đồng thời, hành động kịp thời của bác sỹ góp phần lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: cháu bé cứu sống điện giật sơ cứu bãi biển.
Tin liên quan

Người dân phá cửa ô tô bốc khói, kịp thời cứu tài xế mắc kẹt
Người dân phá cửa ô tô bốc khói, kịp thời cứu tài xế mắc kẹt

VOV.VN - Khoảng 10h ngày 2/5, trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam tài xế mắc kẹt trong xe ô tô bốc khói, được người dân kịp thời giải cứu.

Cựu Thiếu tá CSGT bỏ mặc người gặp nạn: Trách nhiệm pháp lý không thể né
Cựu Thiếu tá CSGT bỏ mặc người gặp nạn: Trách nhiệm pháp lý không thể né

VOV.VN - Chứng kiến người gặp nạn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nhưng không cứu giúp, người liên quan không chỉ đối diện với vấn đề đạo đức mà còn có thể bị xử lý hình sự.

Chuyện về nữ công nhân cứu người trong dông lốc
Chuyện về nữ công nhân cứu người trong dông lốc

VOV.VN - Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã trao tặng bằng khen cho chị Lường Thị Tỉnh - nữ công nhân môi trường, trú tại tổ dân phố Tông Pọng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai vì dũng cảm cứu hai em học sinh trong cơn dông lốc lớn, xảy ra trên địa bàn vào ngày 29/3/2026.

