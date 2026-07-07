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2 ngư dân mất liên lạc trên biển, tàu cá không có dữ liệu giám sát hành trình

Thứ Ba, 16:12, 07/07/2026
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VOV.VN - Chiều nay (7/7), Đồn Biên phòng Lý Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin về việc một tàu cá tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) bị mất liên lạc.

 

Vào lúc 12 giờ ngày 5/7, tàu cá QB.22057- TS chiều dài 9,3m do ông Hoàng Văn Thế, 55 tuổi, trú thôn Hồng Đức, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng xuất bến đi khai thác hải sản, trên tàu còn có ông Hoàng Hải Bình, ở xã Đông Trạch.

Khoảng 14 giờ 35 phút ngày 6/7, Đồn Biên phòng Lý Hòa tiếp nhận tin báo của bà Phan Thị Hoa, 55 tuổi, trú thôn Hồng Đức, xã Đông Trạch về việc chồng bà là ông Hoàng Văn Thế cùng tàu cá QB.22057-TS mất liên lạc trên biển. Theo bà Phan Thị Hoa, khoảng 20 giờ ngày 5/7, ông Thế gọi điện về gia đình báo tàu bị nước vào. Sau đó, tàu mất liên lạc hoàn toàn và đến nay chưa xác định được vị trí. Thông tin cuối cùng cho biết, tàu di chuyển từ khu vực cửa sông Gianh đi theo hướng Bắc.

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Chính quyền xã Đông Trạch phát đi thông báo tìm tàu cá cùng 2 ngư dân mất liên lạc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Lý Hòa đã báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng triển khai xác minh, thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển hỗ trợ tìm kiếm tàu cá cùng 2 ngư dân mất liên lạc.

Trung tá Mai Xuân Trường, Chính trị viên Đồn biên phòng Lý Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin, qua quá trình rà soát và xác minh thông tin từ các phương tiện đang hoạt động trên biển, Đồn Biên phòng Lý Hòa ghi nhận thời điểm nhìn thấy tàu QB.22057-TS lần cuối lúc 18 giờ phút ngày 5/7. Lúc này, một tàu cá ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch cũ (nay là xã Nam Trạch) đã phát hiện tàu tại tọa độ hoạt động. Tại thời điểm đó, tàu mất tích vẫn ở trong tình trạng hoạt động bình thường.

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Bộ đội Biên phòng gặp khó khăn trong tìm kiếm do tàu mất liên lạc không có dữ liệu giám sát hành trình

Tàu có chiều dài lớn nhất là 9,3m. Theo quy định hiện hành, chỉ những phương tiện có chiều dài từ 12 mét trở lên mới bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Do đó, tàu này không có dữ liệu định vị hành trình, dù lực lượng Biên phòng đã lập tức quét hệ thống theo dõi nhưng không thu được tín hiệu hay dấu vết nào. Theo quy định, phương tiện dưới 12 mét này chỉ được phép đánh bắt ở vùng ven bờ, không được ra vùng lộng và vùng khơi. Tuy nhiên, thông tin từ tàu cá xã Nhân Trạch cho thấy, tại thời điểm phát hiện lần cuối, tàu bị nạn đang di chuyển ra ngoài vùng lộng.

Trung tá Mai Xuân Trường cho biết thêm: “Bây giờ khu vực này biển đang động do hoàn lưu của cơn bão số 1, các tàu thuyền trên biển cũng ít hoạt động nên khó khăn cho công tác tìm kiếm. Đồn đã phát đi thông báo cho tất cả tổ tàu thuyền khi phát hiện các dấu hiệu khả nghi lập tức báo ngay cho đồn biên phòng”.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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