Phát hiện thi thể ngư dân mất tích 1 ngày trên biển Quảng Trị

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 26/5, ngư dân Trương Văn Ngùy, ở thôn Cừa Thôn, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị đi đánh bắt cá trên đường vào bờ thì phát hiện 1 ghe nhỏ dưới 6m không có người trên ghe; vị trí phát hiện cách bờ biển thôn Cừa Thôn 1,5 hải lý về phía Đông.

Bờ biển thôn Cừa Thôn, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị

Lực lượng chức năng xác định đây là ghe của ông Mai Văn Diễn, 54 tuổi, ở thôn Cừa Thôn, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, xuất ghe đi biển lúc 9 giờ ngày 26/5, tại bãi ngang bờ biển thôn Cừa Thôn, xã Ninh Châu. Ông Diễn đi biển một mình. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm.

Đến khoảng 9h ngày 27/5, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ông Diễn trên biển, cách vị trí phát hiện ghe của nạn nhân không xa.