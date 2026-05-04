Tàu cá bị giông lốc đánh chìm, 2 ngư dân Quảng Trị may mắn thoát nạn bơi vào bờ

Thứ Hai, 13:25, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lúc 6h30 phút sáng 4/5, một tàu cá của ngư dân xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị bị giông lốc đánh chìm khi đang hoạt động trên biển, rất may cả 2 thuyền viên đã kịp thoát nạn bơi vào bờ an toàn.

Trước đó, tàu cá mang số hiệu QT-22097-TS do ông Võ Xuân Hoài, sinh năm 1977, trú tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị làm chủ, đang khai thác hải sản cách khu vực cảng Mỹ Thủy khoảng 0,5 hải lý thì bất ngờ gặp giông lốc và bị đánh chìm. Trên tàu lúc này có 2 ngư dân là ông Hoài và ông Nguyễn Văn Tha, sinh năm 1969.

tau ca bi giong loc danh chim, 2 ngu dan quang tri may man thoat nan boi vao bo hinh anh 1
Tàu cá của ngư dân gặp nạn

Nhận được tin báo, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng phối hợp chính quyền địa phương và các tàu cá hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm, hỗ trợ; triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu.

tau ca bi giong loc danh chim, 2 ngu dan quang tri may man thoat nan boi vao bo hinh anh 2
Các lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân thu gom tài sản bị trôi dạt

Đến khoảng 7h cùng ngày, cả 2 thuyền viên đã tự bơi vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định. Các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ gia đình thu gom tài sản bị trôi dạt trên biển. Một tàu kéo đang thi công tại cảng Mỹ Thủy cũng được huy động để lai dắt phương tiện gặp nạn vào bờ sửa chữa./.

Clip Tàu cá của ngư dân Quảng Trị gặp nạn

 

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị ngư dân tàu cá giông lốc
Kịp thời dập tắt vụ cháy rừng phòng hộ ở Quảng Trị
Kịp thời dập tắt vụ cháy rừng phòng hộ ở Quảng Trị

VOV.VN - Chiều qua (1/5), tại thôn Linh An, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, xảy ra một vụ cháy rừng phòng hộ. Đám cháy được các lực lượng chức năng kịp thời khống chế, dập tắt, ngăn cháy lan trên diện rộng.

Số ca nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Trị tiếp tục tăng
Số ca nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Trị tiếp tục tăng

VOV.VN - Đến chiều 1/5, số ca nghi ngộ độc thực phẩm đang nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tăng lên 64 trường hợp.

Gần 50 người ở Quảng Trị nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì
Gần 50 người ở Quảng Trị nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang tiếp nhận, điều trị cho hàng chục bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm, phần lớn là học sinh.

