Tàu cá bị giông lốc đánh chìm, 2 ngư dân Quảng Trị may mắn thoát nạn bơi vào bờ

Trước đó, tàu cá mang số hiệu QT-22097-TS do ông Võ Xuân Hoài, sinh năm 1977, trú tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị làm chủ, đang khai thác hải sản cách khu vực cảng Mỹ Thủy khoảng 0,5 hải lý thì bất ngờ gặp giông lốc và bị đánh chìm. Trên tàu lúc này có 2 ngư dân là ông Hoài và ông Nguyễn Văn Tha, sinh năm 1969.

Tàu cá của ngư dân gặp nạn

Nhận được tin báo, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng phối hợp chính quyền địa phương và các tàu cá hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm, hỗ trợ; triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân thu gom tài sản bị trôi dạt

Đến khoảng 7h cùng ngày, cả 2 thuyền viên đã tự bơi vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định. Các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ gia đình thu gom tài sản bị trôi dạt trên biển. Một tàu kéo đang thi công tại cảng Mỹ Thủy cũng được huy động để lai dắt phương tiện gặp nạn vào bờ sửa chữa./.

Clip Tàu cá của ngư dân Quảng Trị gặp nạn