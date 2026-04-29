2 phương tiện thủy va chạm, một người tử vong tại Đồng Tháp

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 ngày 28/4, công an xã Long Tiên tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ va chạm giao thông giữa phương tiện dân sinh với 1 tàu ghỗ trên tuyến sông Trà Tân (thuộc thuỷ phận ấp 12, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp).

Đoạn sông Trà Tân xảy ra tai nạn đường thủy chết người

Cụ thể vào lúc khoảng 7h5 ngày 28/4, ông Võ Thanh Sang (sinh năm 1973, ngụ ấp 5, xã Long Tiên) điều khiển tàu gỗ, không biển số di chuyển từ hướng cầu Trà Tân ra sông Năm Thôn. Khi đến khu vực thuộc đập ngăn mặn sông Trà Tân thuộc thuỷ phận ấp 12, xã Long Tiên thì va chạm với chiếc vỏ lãi composite do ông Trương Hữu Ái (sinh năm 1976, ngụ xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) điều khiển.

Vụ va chạm này làm ông Ái bị rơi xuống sông mất tích, chiếc vỏ lãi do ông Ái điều khiển cũng bị chìm. Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do ông Võ Thanh Sang điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát dẫn đến va chạm gây tai nạn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Tiên đã phân công lực lượng nhanh chóng đến hiện trường ghi nhận sự việc, lập hồ sơ ban đầu. Đồng thời, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp và đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường và thực hiện các công tác điều tra theo quy định.

Đến sáng ngày 29/4, thi thể ông Trương Hữu Ái đã được tìm thấy tại khu vực đầu vàm sông Trà Tân giao với sông Năm Thôn.