Cháy tàu chở dầu ở Lâm Đồng, 1 người mất tích

Đến 10h30 ngày 29/4, vụ hỏa hoạn trên con tàu chở dầu đang neo đậu cách bờ biển xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng khoảng hơn 1 hải lý đã được dập tắt và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích.

Trước đó vào sáng cùng ngày, con tàu hậu cần chuyên chở nhiên liệu do gặp sự cố nên neo đậu gần bờ để sửa chữa trong đó có sử dụng hàn điện.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: MXH

Trong lúc sửa chữa, con tàu đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm con tàu bốc cháy trên tàu có 3 người trong đó có 2 người nhảy xuống biển bơi vào bờ an toàn, riêng người còn lại hiện đang mất tích.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp tiếp cận con tàu để khống chế ngọn lửa và hiện nay đang triển khai tìm kiếm người mất tích trên biển.