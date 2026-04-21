中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Va chạm giữa 2 xe tải trong nhà máy xi măng, 2 tài xế tử vong

Thứ Ba, 22:03, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/4, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng Long Thành, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình đã khiến hai tài xế tử vong. Nguyên nhân ban đầu nghi do xe chở đá mất phanh.

Lãnh đạo phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong khu vực Nhà máy sản xuất xi măng Long Thành, khiến hai tài xế tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng cùng ngày. Một xe tải chở đá khi đang di chuyển từ khu vực mỏ xuống bất ngờ va chạm mạnh với một xe tải khác. Nguyên nhân ban đầu có thể do xe chở đá bị mất phanh. Do khu vực xảy ra tai nạn bị khuất tầm nhìn, chiếc xe đã lao xuống và tông trực diện vào phương tiện còn lại.

va cham giua 2 xe tai trong nha may xi mang, 2 tai xe tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả, cả hai tài xế điều khiển xe tải đều tử vong tại chỗ. Hiện đã xác định được một nạn nhân là người địa phương, nạn nhân còn lại đang được cơ quan chức năng xác minh danh tính.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, đồng thời báo cáo lên Công an tỉnh Ninh Bình để xử lý theo thẩm quyền. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vân Hồng-CTV Trần Hồng/VOV.VN
Tag: tai nạn xe tải Ninh Bình tai nạn trong nhà máy xi măng tai nạn giao thông Ninh Bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tăng chốt xử phạt, cảnh báo từ xa, xoá lối đi tự mở để ngăn tai nạn đường sắt
Tăng chốt xử phạt, cảnh báo từ xa, xoá lối đi tự mở để ngăn tai nạn đường sắt

VOV.VN - Trước tình trạng tai nạn gia tăng tại các đường ngang, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đẩy mạnh xử phạt, cảnh báo từ xa và xóa lối đi tự mở nhằm siết chặt an toàn giao thông đường sắt, giảm thiểu rủi ro do ý thức người tham gia giao thông.

Tăng chốt xử phạt, cảnh báo từ xa, xoá lối đi tự mở để ngăn tai nạn đường sắt

Tăng chốt xử phạt, cảnh báo từ xa, xoá lối đi tự mở để ngăn tai nạn đường sắt

VOV.VN - Trước tình trạng tai nạn gia tăng tại các đường ngang, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đẩy mạnh xử phạt, cảnh báo từ xa và xóa lối đi tự mở nhằm siết chặt an toàn giao thông đường sắt, giảm thiểu rủi ro do ý thức người tham gia giao thông.

Nóng 24h ngày 15/4: Uống rượu xong trộm ô tô, gây tai nạn rồi trèo cây trốn
Nóng 24h ngày 15/4: Uống rượu xong trộm ô tô, gây tai nạn rồi trèo cây trốn

VOV.VN - Y Ginta Byă và bạn không có bằng lái, say xỉn vẫn chạy xe tốc độ cao, gây tai nạn khi lao vào dải phân cách và ô tô tải. Sau va chạm, cả hai bỏ xe, chạy vào vườn cây lẩn trốn, thậm chí trèo lên cây để tránh bị phát hiện.

Nóng 24h ngày 15/4: Uống rượu xong trộm ô tô, gây tai nạn rồi trèo cây trốn

Nóng 24h ngày 15/4: Uống rượu xong trộm ô tô, gây tai nạn rồi trèo cây trốn

VOV.VN - Y Ginta Byă và bạn không có bằng lái, say xỉn vẫn chạy xe tốc độ cao, gây tai nạn khi lao vào dải phân cách và ô tô tải. Sau va chạm, cả hai bỏ xe, chạy vào vườn cây lẩn trốn, thậm chí trèo lên cây để tránh bị phát hiện.

Kết quả đo nồng độ cồn, ma túy của nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội
Kết quả đo nồng độ cồn, ma túy của nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Doãn Kế Thiện (Hà Nội), cơ quan chức năng xác định nữ tài xế điều khiển ô tô có biểu hiện lạ nhưng không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Kết quả đo nồng độ cồn, ma túy của nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Kết quả đo nồng độ cồn, ma túy của nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Doãn Kế Thiện (Hà Nội), cơ quan chức năng xác định nữ tài xế điều khiển ô tô có biểu hiện lạ nhưng không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song nhiều phương tiện bị hư hỏng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục