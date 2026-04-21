Va chạm giữa 2 xe tải trong nhà máy xi măng, 2 tài xế tử vong

Lãnh đạo phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong khu vực Nhà máy sản xuất xi măng Long Thành, khiến hai tài xế tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng cùng ngày. Một xe tải chở đá khi đang di chuyển từ khu vực mỏ xuống bất ngờ va chạm mạnh với một xe tải khác. Nguyên nhân ban đầu có thể do xe chở đá bị mất phanh. Do khu vực xảy ra tai nạn bị khuất tầm nhìn, chiếc xe đã lao xuống và tông trực diện vào phương tiện còn lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả, cả hai tài xế điều khiển xe tải đều tử vong tại chỗ. Hiện đã xác định được một nạn nhân là người địa phương, nạn nhân còn lại đang được cơ quan chức năng xác minh danh tính.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, đồng thời báo cáo lên Công an tỉnh Ninh Bình để xử lý theo thẩm quyền. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.