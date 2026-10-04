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2 vợ chồng mất tích trên sông Lam: Tìm thấy thi thể người vợ

Chủ Nhật, 23:04, 04/10/2026
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VOV.VN - Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người vợ trong vụ hai vợ chồng rơi xuống sông Lam, tỉnh Nghệ An khi đi rà sắt vụn. Công tác tìm kiếm người chồng đang tiếp tục triển khai trong điều kiện mưa to.

Tối 4/10, lãnh đạo UBND xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng gần 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà N.T.H. (sinh năm 1975), trú xóm Thanh Tân, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

2 vo chong mat tich tren song lam tim thay thi the nguoi vo hinh anh 1
Người dân theo dõi và tham gia tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích trên sông Lam.

Thời điểm phát hiện, thời tiết mưa to, gây nhiều khó khăn cho lực lượng tham gia tìm kiếm. Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng đã thực hiện các thủ tục theo quy định, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện công tác tìm kiếm ông N.C.H. (sinh năm 1972), chồng bà H., vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai. Mưa lớn về khuya khiến việc tìm kiếm thêm khó khăn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 2/10, ông H. và bà H. dùng thuyền đi rà sắt vụn tại mép bờ sông Lam thì rơi xuống nước và bị cuốn trôi. Người dân sau đó mới phát hiện, báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Kim Bảng cùng lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Bá Thăng/VOV.VN
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