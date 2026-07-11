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Xuyên đêm tìm kiếm người đàn ông mất tích khi đi bắt cua ở Nghệ An

Thứ Bảy, 08:27, 11/07/2026
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VOV.VN - Nhiều lực lượng cùng người dân ở Nghệ An đã xuyên đêm phối hợp tìm kiếm một người đàn ông mất tích do đuối nước trong lúc đi bắt cua tại vùng biển xã Quỳnh Anh.

Khoảng 18h30 ngày 10/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo xảy ra vụ đuối nước tại khu vực thôn 3, xã Quỳnh Anh.

xuyen dem tim kiem nguoi dan ong mat tich khi di bat cua o nghe an hinh anh 1
Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là anh H.M.N. (SN 1980, trú thôn 4, xã Quỳnh Anh). Theo thông tin ban đầu, trong quá trình đi bắt cua tại khu vực ven biển, anh N. không may bị rơi xuống biển và mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu nạn, cứu hộ vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Bá Thăng/VOV.VN
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