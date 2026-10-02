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2 vợ chồng ở Nghệ An mất tích khi rà sắt vụn trên sông Lam

Thứ Sáu, 20:13, 02/10/2026
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VOV.VN - Đến 19h30 ngày 2/10, các lực lượng vẫn đang tổ chức tìm kiếm, cứu nạn hai vợ chồng mất tích khi rà sắt vụn tại khu vực bờ phải sông Lam, thuộc xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Tối 2/10, lãnh đạo UBND xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng đang tìm kiếm hai vợ chồng mất tích trên sông Lam.

2 vo chong o nghe an mat tich khi ra sat vun tren song lam hinh anh 1
2 vợ chồng ở Nghệ An mất tích khi rà sắt vụn trên sông Lam.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Kim Bảng, khoảng 14h cùng ngày, ông N.C.H. (sinh năm 1972) và vợ là bà N.T.H. (sinh năm 1975), cùng trú xóm Thanh Tân, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, đi rà sắt vụn tại mép bờ sông Lam.

Khi đang rà sắt vụn tại khu vực bờ phải sông Lam, thuộc xóm Minh Đức, xã Kim Bảng, dây bị vướng vào đá ngầm khiến hai vợ chồng rơi xuống nước và bị nước cuốn trôi.

Thời điểm xảy ra sự việc, các thuyền khác ở xa nên không phát hiện. Sau đó, một số người dân thấy ông H. chới với trên sông rồi chìm xuống nước nên hô hoán, báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Kim Bảng cùng lực lượng chức năng và người dân có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Đến 19h30 cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.

Bá Thăng/VOV.VN
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