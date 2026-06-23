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2 vụ tai nạn liên tiếp khiến 3 người tử vong ở Hà Nội

Thứ Ba, 09:24, 23/06/2026
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VOV.VN - Trong khoảng thời gian từ tối 22/6 đến rạng sáng 23/6, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông do xe máy tự gây tai nạn, khiến 3 người tử vong và 2 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h ngày 23/6, anh H.Đ.P. (SN 2004, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy mang BKS 18B2-813.xx, chở phía sau chị P.L.D.Q. (SN 2003, quê Phú Thọ), lưu thông từ khu vực Ngã Tư Sở hướng về Hà Đông.

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Vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ, nữ nạn nhân bị thương ở hầm chui Thanh Xuân

Khi di chuyển đến khu vực hầm chui Thanh Xuân, chiếc xe bất ngờ tự gây tai nạn. Hậu quả, anh P. tử vong tại chỗ, còn chị Q. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 22/6, tại tuyến đường Lê Trọng Tấn kéo dài, thuộc phường Dương Nội (TP Hà Nội), cũng xảy ra một vụ xe máy chở 3 người tự gây tai nạn nghiêm trọng.

Theo đó, xe máy mang BKS 29AD-957.xx (chưa xác định được người điều khiển) lưu thông theo hướng từ đường Lê Trọng Tấn về Hoàng Tùng. Khi đến địa điểm trên, phương tiện bất ngờ lao lên khu vực vỉa hè.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ gồm em C.Q.L. (SN 2009, trú tại xã An Khánh) và một nạn nhân khác hiện chưa xác định được danh tính. Ngoài ra, em N.C.T. (SN 2010, trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội) bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã phối hợp với Công an phường Dương Nội cùng các đơn vị chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm, điều tra và làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn.

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Cái kết đắng cho tài xế liều lĩnh đi ngược chiều trên cao tốc

VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), vào hồi 12h38 phút ngày 18/6, tại Km233 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã phát hiện một trường hợp điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Văn Ngân/VOV.VN
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