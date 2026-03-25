20 phút nghẹt thở giải cứu bé trai 9 tuổi kẹt giữa hai khe tường

Thứ Tư, 14:15, 25/03/2026
VOV.VN - Trưa 25/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã giải cứu thành công một bé trai bị kẹt cứng giữa hai bức tường gạch tại khu vực phường Bình Cơ (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Vào lúc 10h20, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 nhận tin báo khẩn cấp tại đường Hội Nghĩa 57, phường Bình Cơ, TP.HCM. Theo đó, bé Trần Quốc Đạt (SN 2017) trong lúc leo mái nhà bắt mèo đã không may trượt chân, rơi xuống và mắc kẹt giữa hai bức tường gạch chật hẹp.

Ngay lập tức, 1 xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường. Nhận thấy việc đục tường có nguy cơ gây sập, đe dọa tính mạng cháu bé, chỉ huy đội đã quyết định chuyển sang phương án, dùng dầu ăn làm chất bôi trơn. Bé được làm trơn người và đưa dần ra ngoài.

Bé trai được đưa ra từ từ

Trong suốt quá trình cứu hộ, các chiến sĩ liên tục trấn an tinh thần và truyền nước uống qua ống dây dài để bé duy trì sức khỏe. Đến 10h40, sau 20 phút nỗ lực, bé Đạt đã được đưa ra ngoài an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 cho biết, việc dùng dầu ăn để bôi trơn cứu người là trường hợp chưa từng có tiền lệ tại đơn vị. Sáng kiến này đã giúp giảm ma sát, giúp việc giải cứu nạn nhân diễn ra nhanh chóng và an toàn hơn.

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Video bé trai bị mắc kẹt giữa hai khe tường
Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Tag: cứu hộ cứu nạn TP.HCM giải cứu bé trai mắc kẹt khe tường
Tin liên quan

Đà Nẵng: Giải cứu tài xế mắc kẹt trong canbin ô tô sau tai nạn giao thông

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời tháo cabin ô tô, giải cứu tài xế bị mắc kẹt bên trong sau vụ tai nạn.

Cháy nhà ở TP.HCM trong đêm, cụ ông được giải cứu khỏi biển lửa

VOV.VN - Đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà 1 trệt 1 lầu trong hẻm sâu ở phường Lái Thiêu, TP.HCM (trước là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt khống chế ngọn lửa và đưa cụ ông ra ngoài an toàn.

Giải cứu 2 người bị thương mắc kẹt trong căn nhà sập ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM (PC07) đã giải cứu kịp thời 2 người bị thương trong vụ sập nhà dân ven sông tại phường Chánh Hưng.

