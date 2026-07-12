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21 người nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tại căng tin ở Huế

Chủ Nhật, 11:36, 12/07/2026
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VOV.VN - Bệnh viện Đà Nẵng vừa tiếp nhận và điều trị 21 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tại căng tin Công ty Billion Max Việt Nam (đóng tại Lăng Cô, thành phố Huế).

Thông tin ban đầu, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy và mệt mỏi. Sau khi tiếp nhận, đội ngũ y bác sĩ Khoa Cấp cứu cùng các khoa liên quan phối hợp thăm khám, phân loại mức độ, truyền dịch, bù điện giải và điều trị triệu chứng theo đúng phác đồ.

21 nguoi nghi ngo doc thuc pham sau bua an tai cang tin o hue hinh anh 1
Các bệnh nhân được y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng xử lý kịp thời

Nhờ được xử trí kịp thời, đến thời điểm này, tình trạng sức khỏe của cả 21 bệnh nhân đều đã ổn định, các triệu chứng ngộ độc giảm rõ rệt, không ghi nhận trường hợp diễn biến nặng hay nguy kịch. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và chăm sóc cho đến khi đủ điều kiện xuất viện.

Bệnh viện Đà Nẵng khuyến cáo các bệnh nhân khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt hoặc mệt lả sau khi ăn uống, cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.

Thành Long/VOV- Miền Trung
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