27 hộ dân ở An Giang có nguy cơ bị cuốn xuống sông do lở đất

Ông Trần Anh Thư Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết, chiều 13/7, đoàn công tác của UBND tỉnh An Giang và huyện Chợ Mới đã trực tiếp đi khảo sát và chỉ đạo công tác di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở trên sông Vàm Cái Hố thuộc ấp An Thị, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Vụ sạt lở đất bờ sông với chiều dài hơn 250 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 6 m.

Trước đó, sáng ngày 9/7, tại khu vực sông Vàm Cái Hố, một nhánh của sông Hậu, thuộc ấp An Thị, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới đã xảy ra sạt lở đất bờ sông với chiều dài hơn 250 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 6 m, đe dọa nghiêm trọng đến 27 căn nhà của các hộ dân, trong đó có 1 căn nhà có nguy cơ bị cuốn xuống sông. Do khu vực sạt lở được cảnh báo từ trước nên không có thiệt hại về người.



Hiện khu vực sạt lở đang có dấu hiệu tiếp tục lan rộng.

Nguyên nhân sạt lở, bước đầu xác định do ảnh hưởng dòng chảy chảy qua đoạn cua cong, đáy sông sâu và lệch về phía cung bờ lõm đồng thời hình thành dòng nước mạnh tại khu vực gần bờ gây xâm thực.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bè cá làm cản trở dòng chảy, đổi hướng và chảy lòn qua đáy bè hình thành dòng mạnh tại khu vực đáy sông gây đào khoét bờ.

Tuy nhiên, đoạn bờ sông này cũng chính là đường giao thông liên ấp thuộc xã An Thạnh Trung; hiện khu vực sạt lở đang có dấu hiệu tiếp tục lan rộng, đồng thời trên đoạn bờ sông này còn xuất hiện thêm 1 đoạn khác có nguy cơ sạt lở cao.



Di dời tài sản và người dân của 27 hộ đến nơi an toàn.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, đoàn công tác đã yêu cầu UBND huyện Chợ Mới khẩn trương triển khai thực hiện việc kéo dây, cắm biển báo nguy hiểm, cắt cử lực lượng túc trực 24/24 để hướng dẫn bà con không đi vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, hỗ trợ bà con nhân dân trong vùng có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi an toàn, kiên quyết không để người dân vì lý do bảo vệ tài sản mà ở lại trong các căn nhà trong khu vực sạt lở.

Về lâu dài, huyện Chợ Mới cần có phương án xây dựng đường giao thông mới thay tuyến đường liên ấp ở khu vực sạt lở, trên cở sở kết hợp với công trình đê bao kiểm soát lũ và khu tái định cư mới để bố trí, hỗ trợ kinh theo quy định để các hộ dân bị ảnh hưởng có chỗ ở ổn định và đảm bảo an toàn./.