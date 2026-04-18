28 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Nghệ An

Thứ Bảy, 17:46, 18/04/2026
VOV.VN - Chiều 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận 28 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, liên quan đến việc ăn bánh mì trên địa bàn.

Theo thông tin từ bệnh viện, từ sáng 17/4 đến chiều 18/4, các bệnh nhân nhập viện rải rác, trong đó số ca tăng cao nhất vào tối 17/4. Hầu hết người bệnh có các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy; một số trường hợp kèm sốt cao.

28 nguoi nhap vien nghi ngo doc sau khi an banh mi o nghe an hinh anh 1
Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Hiện có 19 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, 3 ca tại Khoa Nội, 1 ca ở Khoa Sản và 5 ca tại Khoa Nhi. Các bệnh nhân cho biết xuất hiện triệu chứng sau khi ăn bánh mì tại một số quán trên địa bàn.

Đến thời điểm này, chưa ghi nhận trường hợp nào diễn biến nặng, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định. Tuy nhiên, toàn bộ vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện do một số người còn triệu chứng tiêu hóa.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh liên quan, đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: ngộ độc bánh mỳ nhập viện nghệ an điều trị.
Tin liên quan

Khuẩn Salmonella khiến hơn 200 học sinh trường Tiểu học Bình Qưới Tây ngộ độc
Khuẩn Salmonella khiến hơn 200 học sinh trường Tiểu học Bình Qưới Tây ngộ độc

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, khuẩn Salmonella là tác nhân gây ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, TP.HCM.

Khuẩn Salmonella khiến hơn 200 học sinh trường Tiểu học Bình Qưới Tây ngộ độc

Khuẩn Salmonella khiến hơn 200 học sinh trường Tiểu học Bình Qưới Tây ngộ độc

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, khuẩn Salmonella là tác nhân gây ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, TP.HCM.

Thêm trường học tại TP.HCM tạm dừng bán trú do liên quan vụ nghi ngộ độc
Thêm trường học tại TP.HCM tạm dừng bán trú do liên quan vụ nghi ngộ độc

VOV.VN - Loạt trường ở quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM tạm dừng tổ chức bán trú từ ngày 13/4 do đơn vị cung cấp suất ăn của các trường có liên quan đến vụ hàng trăm học sinh nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây trước đó.

Thêm trường học tại TP.HCM tạm dừng bán trú do liên quan vụ nghi ngộ độc

Thêm trường học tại TP.HCM tạm dừng bán trú do liên quan vụ nghi ngộ độc

VOV.VN - Loạt trường ở quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM tạm dừng tổ chức bán trú từ ngày 13/4 do đơn vị cung cấp suất ăn của các trường có liên quan đến vụ hàng trăm học sinh nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây trước đó.

Số học sinh nhập viện nghi ngộ độc tại TP.HCM lên tới 184 ca
Số học sinh nhập viện nghi ngộ độc tại TP.HCM lên tới 184 ca

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) tiếp tục tăng lên 184 ca.

Số học sinh nhập viện nghi ngộ độc tại TP.HCM lên tới 184 ca

Số học sinh nhập viện nghi ngộ độc tại TP.HCM lên tới 184 ca

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) tiếp tục tăng lên 184 ca.

