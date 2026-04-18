28 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Nghệ An

Theo thông tin từ bệnh viện, từ sáng 17/4 đến chiều 18/4, các bệnh nhân nhập viện rải rác, trong đó số ca tăng cao nhất vào tối 17/4. Hầu hết người bệnh có các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy; một số trường hợp kèm sốt cao.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Hiện có 19 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, 3 ca tại Khoa Nội, 1 ca ở Khoa Sản và 5 ca tại Khoa Nhi. Các bệnh nhân cho biết xuất hiện triệu chứng sau khi ăn bánh mì tại một số quán trên địa bàn.

Đến thời điểm này, chưa ghi nhận trường hợp nào diễn biến nặng, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định. Tuy nhiên, toàn bộ vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện do một số người còn triệu chứng tiêu hóa.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh liên quan, đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.