285 nhóm trẻ, lớp mầm non ở TP.HCM có thể đóng cửa

Thông tin được bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nêu ra tại Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới với bậc mầm non.

Hiện TP.HCM có hơn 5.100 cơ sở giáo dục mầm non, hơn 24.000 nhóm lớp chăm lo cho hơn 526.000 trẻ. Trong đó, khối ngoài công lập chiếm tỷ lệ rất lớn với 1.138 trường dân lập, tư thục (tỷ lệ: 62,12%).

Thành phố còn 200 cơ sở giáo dục mầm non độc lập có số lượng trẻ vượt quá quy định, 285 nhóm trẻ độc lập có quy mô tối đa 7 trẻ.

Các nhóm trẻ độc lập có quy mô tối đa 7 trẻ do cộng đồng dân cư hoặc cá nhân thành lập, nhận giữ trẻ từ 6 tháng tới 6 tuổi. Tuy nhiên, theo quy định mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục mầm non, trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày 15/8, các nhóm trẻ độc lập này phải chấm dứt hoạt động.

Trẻ em tham gia hoạt động hè tại trường mầm non 19/5 phường Hoà Hưng (ảnh: Fanpage trường mầm non 19/5 phường Hoà Hưng)

Bà Điệp cho biết, các nhóm trẻ này hiện thuộc quản lý địa phương, không tích hợp với dữ liệu của ngành, gây khó trong quản lý và nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn cho trẻ. Do vậy, các địa phương cần rà soát, tuyên truyền, phổ biến quy định mới; hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động thực hiện thủ tục thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập theo quy định.