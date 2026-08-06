English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

285 nhóm trẻ, lớp mầm non ở TP.HCM có thể đóng cửa

Thứ Năm, 15:36, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 285 nhóm trẻ độc lập, có quy mô tối đa 7 trẻ ở TP.HCM phải thực hiện chuyển đổi thành cơ sở giáo dục mầm non độc lập hoặc giải thể theo quy định mới.

Thông tin được bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nêu ra tại Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới với bậc mầm non.

Hiện TP.HCM  có hơn 5.100 cơ sở giáo dục mầm non, hơn 24.000 nhóm lớp chăm lo cho hơn 526.000 trẻ. Trong đó, khối ngoài công lập chiếm tỷ lệ rất lớn với 1.138 trường dân lập, tư thục (tỷ lệ: 62,12%).

Thành phố còn 200 cơ sở giáo dục mầm non độc lập có số lượng trẻ vượt quá quy định, 285 nhóm trẻ độc lập có quy mô tối đa 7 trẻ. 

Các nhóm trẻ độc lập có quy mô tối đa 7 trẻ do cộng đồng dân cư hoặc cá nhân thành lập, nhận giữ trẻ từ 6 tháng tới 6 tuổi. Tuy nhiên, theo quy định mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục mầm non, trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày 15/8, các nhóm trẻ độc lập này phải chấm dứt hoạt động. 

285 nhom tre, lop mam non o tp.hcm co the dong cua hinh anh 1
Trẻ em tham gia hoạt động hè tại trường mầm non 19/5 phường Hoà Hưng (ảnh: Fanpage trường mầm non 19/5 phường Hoà Hưng)

Bà Điệp cho biết, các nhóm trẻ này hiện thuộc quản lý địa phương, không tích hợp với dữ liệu của ngành, gây khó trong quản lý và nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn cho trẻ. Do vậy, các địa phương cần rà soát, tuyên truyền, phổ biến quy định mới; hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động thực hiện thủ tục thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập theo quy định. 

Vũ Hường-CTV KIm Chi/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bạo hành trẻ mầm non, Bộ GD-ĐT đề xuất phạt tới 50 triệu đồng
Bạo hành trẻ mầm non, Bộ GD-ĐT đề xuất phạt tới 50 triệu đồng

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề xuất tăng mức xử phạt đối với các hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non. Theo dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, mức phạt cao nhất có thể lên tới 50 triệu đồng.

Bạo hành trẻ mầm non, Bộ GD-ĐT đề xuất phạt tới 50 triệu đồng

Bạo hành trẻ mầm non, Bộ GD-ĐT đề xuất phạt tới 50 triệu đồng

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề xuất tăng mức xử phạt đối với các hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non. Theo dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, mức phạt cao nhất có thể lên tới 50 triệu đồng.

Đề xuất phạt tới 20 triệu đồng nếu dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non
Đề xuất phạt tới 20 triệu đồng nếu dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó đề xuất phạt từ 10-20 triệu đồng đối với cơ sở mầm non tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1 hoặc dạy kiến thức vượt quá yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non.

Đề xuất phạt tới 20 triệu đồng nếu dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non

Đề xuất phạt tới 20 triệu đồng nếu dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó đề xuất phạt từ 10-20 triệu đồng đối với cơ sở mầm non tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1 hoặc dạy kiến thức vượt quá yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non.

Bố trí mạng lưới trường lớp đáp ứng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5-6 tuổi
Bố trí mạng lưới trường lớp đáp ứng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5-6 tuổi

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xoá mù chữ để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bố trí mạng lưới trường lớp đáp ứng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5-6 tuổi

Bố trí mạng lưới trường lớp đáp ứng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5-6 tuổi

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xoá mù chữ để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục