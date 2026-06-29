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Bạo hành trẻ mầm non, Bộ GD-ĐT đề xuất phạt tới 50 triệu đồng

Thứ Hai, 11:44, 29/06/2026
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VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề xuất tăng mức xử phạt đối với các hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non. Theo dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, mức phạt cao nhất có thể lên tới 50 triệu đồng.

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung và tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi bạo hành trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.

Cụ thể, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe; xúc phạm danh dự, nhân phẩm; hoặc có hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ em nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

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Dự thảo đề xuất phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe; hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ em... (Ảnh minh họa)

Đối với hành vi che giấu, không thông báo hoặc không xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra trong cơ sở giáo dục mầm non, dự thảo đề xuất mức phạt từ 30-50 triệu đồng.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như xin lỗi công khai theo yêu cầu của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ; chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh (nếu có); gỡ bỏ hình ảnh, thông tin của trẻ được đăng tải trái quy định. Trường hợp cần thiết, cơ sở giáo dục vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 3-6 tháng.

Theo Bộ GD-ĐT, việc bổ sung các quy định trên nhằm tăng tính răn đe, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho trẻ em, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi bạo hành trẻ. Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Thu Hằng/VOV.VN
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