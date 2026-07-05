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3 cha con cùng là liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đà Nẵng

Chủ Nhật, 16:12, 05/07/2026
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VOV.VN - 3 cha con cùng là liệt sĩ vừa được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng theo nguyện vọng của gia đình, sau nhiều năm yên nghỉ tại nghĩa trang gia tộc.

Ngày 4/7, UBND phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ) tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt 3 liệt sĩ gồm ông Trương Văn Đưa (sinh năm 1895) và hai người con trai là liệt sĩ Trương Đình Hận (sinh năm 1937), liệt sĩ Trương Văn Hồng (sinh năm 1940) tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng (thuộc phường Quảng Phú) theo nguyện vọng của gia đình.

3 cha con cung la liet si duoc an tang tai nghia trang liet si Da nang hinh anh 1
3 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, thuộc phường Quảng Phú.

Theo tư liệu của UBND phường Quảng Phú, liệt sĩ Trương Văn Đưa, quê xã Kỳ Anh (nay là phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng), tham gia cách mạng từ năm 1954.

Tháng 10/1968, trong khi làm nhiệm vụ ngụy trang hầm bí mật tại địa phương, ông bị địch bắt. Ông đã dẫn địch đi qua bãi mìn do lực lượng du kích bố trí, làm nhiều tên địch chết và bị thương. Sau đó, ông bị địch hành hung và bắn hy sinh tại chỗ.

Con trai liệt sĩ Trương Văn Đưa là liệt sĩ Trương Đình Hận nhập ngũ tháng 12/1964, hy sinh tháng 5/1965 tại chiến trường Quảng Ngãi. Con trai thứ hai của liệt sĩ Trương Văn Đưa là liệt sĩ Trương Văn Hồng làm nhiệm vụ giao liên tại xã Kỳ Anh, hy sinh năm 1970 trong quá trình đưa cán bộ từ xã Kỳ Anh lên vùng căn cứ cách mạng.

Sau khi hy sinh, hài cốt của 3 liệt sĩ được đồng đội và gia đình an táng tại nghĩa trang gia tộc ở khối phố Ngọc Mỹ, phường Quảng Phú. Nay, theo nguyện vọng của thân nhân, hài cốt các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng để thuận tiện cho việc thăm viếng, tưởng niệm.

3 cha con cung la liet si duoc an tang tai nghia trang liet si Da nang hinh anh 2
Lễ an táng cho các liệt sĩ diễn ra trang trọng.

Tại lễ truy điệu, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

3 cha con cung la liet si duoc an tang tai nghia trang liet si Da nang hinh anh 3
Lễ truy điệu và an táng hài cốt 3 liệt sĩ.

Trước đó, ngày 25/6, UBND phường Quảng Phú cũng tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt hai vợ chồng liệt sĩ Lê Viết Sanh và Võ Thị Nhơn tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Sau 111 ngày đêm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, 3 mộ tập thể

VOV.VN - Trưa 4/7, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách xã hội (Bộ Quốc phòng) đã thông tin chi tiết về những kết quả nổi bật sau 111 ngày thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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