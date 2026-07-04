English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật khi thi công sân bay ở Quảng Trị

Thứ Bảy, 10:09, 04/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong quá trình khảo sát mặt bằng thi công sân bay tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, Đội Quy tập 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã quy tập 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quân dụng.

Trước đó, trong quá trình giải phóng mặt bằng thi công sân bay tại khu vực này, người dân phát hiện một số di vật nghi của bộ đội và báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Đội Quy tập 584 đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tổ chức khảo sát, xác minh hiện trường, triển khai tìm kiếm theo đúng quy trình.

phat hien hai cot liet si cung nhieu di vat khi thi cong san bay o quang tri hinh anh 1
Hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở khu vực mặt bằng thi công sân bay tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

Qua quá trình khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều phần xương đã phân hủy, bị xáo trộn cùng nhiều di vật như đế giày, xẻng bộ binh, túi nilon tử sĩ, cúc áo bộ đội, hộp tiếp đạn trung liên, lựu đạn chày, thắt lưng, bát B52... Đây là những căn cứ quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu thông tin và xác minh danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

phat hien hai cot liet si cung nhieu di vat khi thi cong san bay o quang tri hinh anh 2
Các di vật phát hiện kèm theo hài cốt liệt sĩ

Hiện, hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại Đội Quy tập 584 để chăm sóc, hương khói. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ và đưa về quê hương khi có đủ căn cứ.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong hầm chiến đấu ở Quảng Trị
Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong hầm chiến đấu ở Quảng Trị

VOV.VN - Trong quá trình tìm kiếm tại khu vực vườn nhà một hộ dân ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật có giá trị phục vụ công tác xác định danh tính.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong hầm chiến đấu ở Quảng Trị

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong hầm chiến đấu ở Quảng Trị

VOV.VN - Trong quá trình tìm kiếm tại khu vực vườn nhà một hộ dân ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật có giá trị phục vụ công tác xác định danh tính.

Xuyên đêm dập lửa cứu rừng phòng hộ ở Quảng Trị
Xuyên đêm dập lửa cứu rừng phòng hộ ở Quảng Trị

VOV.VN - Từ chiều tối qua (24/6), hơn 500 người tiếp tục bám hiện trường, xuyên đêm khống chế các điểm cháy tại khu vực rừng phòng hộ ven biển thuộc các xã Triệu Cơ và Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị.

Xuyên đêm dập lửa cứu rừng phòng hộ ở Quảng Trị

Xuyên đêm dập lửa cứu rừng phòng hộ ở Quảng Trị

VOV.VN - Từ chiều tối qua (24/6), hơn 500 người tiếp tục bám hiện trường, xuyên đêm khống chế các điểm cháy tại khu vực rừng phòng hộ ven biển thuộc các xã Triệu Cơ và Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị.

Khống chế cháy rừng ở Quảng Trị giữa trời nắng nóng
Khống chế cháy rừng ở Quảng Trị giữa trời nắng nóng

VOV.VN - Giữa cao điểm nắng nóng kéo dài đã xảy ra vụ cháy rừng tại xã Triệu Cơ và xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an cùng người dân triển khai khống chế đám cháy.

Khống chế cháy rừng ở Quảng Trị giữa trời nắng nóng

Khống chế cháy rừng ở Quảng Trị giữa trời nắng nóng

VOV.VN - Giữa cao điểm nắng nóng kéo dài đã xảy ra vụ cháy rừng tại xã Triệu Cơ và xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an cùng người dân triển khai khống chế đám cháy.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục