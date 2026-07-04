Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật khi thi công sân bay ở Quảng Trị

Trước đó, trong quá trình giải phóng mặt bằng thi công sân bay tại khu vực này, người dân phát hiện một số di vật nghi của bộ đội và báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Đội Quy tập 584 đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tổ chức khảo sát, xác minh hiện trường, triển khai tìm kiếm theo đúng quy trình.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở khu vực mặt bằng thi công sân bay tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

Qua quá trình khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều phần xương đã phân hủy, bị xáo trộn cùng nhiều di vật như đế giày, xẻng bộ binh, túi nilon tử sĩ, cúc áo bộ đội, hộp tiếp đạn trung liên, lựu đạn chày, thắt lưng, bát B52... Đây là những căn cứ quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu thông tin và xác minh danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

Các di vật phát hiện kèm theo hài cốt liệt sĩ

Hiện, hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại Đội Quy tập 584 để chăm sóc, hương khói. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ và đưa về quê hương khi có đủ căn cứ.