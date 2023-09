3 chị em lạc đường khi leo núi Chư Nâm được cứu trong đêm

Bé gái đi lạc trong đêm được CSGT đưa về gia đình

VOV.VN - Trưa nay (15/7), Phòng CSGT đường bộ, đường sắt – Công an TP.HCM cho biết, Tổ tuần tra Đội CSGT An Lạc cùng Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh vừa bàn giao một bé gái đi lạc cho gia đình.