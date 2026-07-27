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Cải chính

3 tiêu chí để tổ hợp tác được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước

Thứ Hai, 20:12, 27/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 294/2026/NĐ-CP quy định về tổ hợp tác, trong đó nêu rõ tiêu chí để tổ hợp tác được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời bổ sung cơ chế hỗ trợ miễn phí khi chuyển đổi thành hợp tác xã.

Theo Nghị định số 294/2026/NĐ-CP, tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác của ít nhất hai thành viên tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lao động để thực hiện công việc chung, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

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Chính sách của nhà nước về phát triển tổ hợp tác

Nghị định quy định, tổ hợp tác được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi có Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và đáp ứng một trong các tiêu chí như: có số lượng thành viên tăng trong hai năm gần nhất; có thành viên hoặc người lao động tham gia các khóa đào tạo, tập huấn; hoặc được thành lập không quá 60 tháng tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Trường hợp có nhiều tổ hợp tác cùng đủ điều kiện, việc lựa chọn sẽ ưu tiên các tổ hợp tác có nhiều thành viên hơn; nhiều thành viên là người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số; có nhiều thành viên tham gia bảo hiểm xã hội; sử dụng nhiều lao động nữ; hoạt động tại địa bàn khó khăn; tham gia chuỗi giá trị, kinh tế xanh, chuyển đổi số hoặc có đóng góp cho cộng đồng.

Theo Nghị định, tổ hợp tác đáp ứng các tiêu chí trên sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước như hợp tác xã, phù hợp với tính chất hoạt động và quy định của Luật Hợp tác xã.

Đối với tổ hợp tác chuyển đổi thành hợp tác xã, Nghị định quy định sẽ được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời gian tối đa 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã lần đầu. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm giao cơ quan chuyên môn hoặc phân cấp cho đơn vị liên quan thực hiện nội dung hỗ trợ này.

Nghị định số 294/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 23/7/2026, thay thế Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác.

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Cần Thơ tìm hướng phát triển khoa học, công nghệ vùng ĐBSCL

VOV.VN - Ngày 27/7, tại Cần Thơ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo "Giải pháp thúc đẩy nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ", với sự tham gia của các địa phương ĐBSCL, trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp.

Diệp Thảo/VOV.VN
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