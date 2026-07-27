Cần Thơ tìm hướng phát triển khoa học, công nghệ vùng ĐBSCL

Cần Thơ phát huy lợi thế để bứt phá về đổi mới sáng tạo

Những năm gần đây, Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Năm 2025, thành phố đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và nằm trong nhóm 10 địa phương có Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) cao nhất cả nước. Đây được xem là nền tảng để Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học

Việc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và kế hoạch của thành phố Cần Thơ về nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030 đã tạo động lực để thành phố xây dựng các giải pháp chiến lược, phát huy lợi thế, khắc phục các chỉ số còn hạn chế, nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.

Hội thảo đã tập trung phân tích kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, khoa học và công nghệ đóng vai trò nền tảng, đổi mới sáng tạo là trụ cột dẫn động, và chuyển đổi số là lực lượng tạo nên những bước chuyển mang tính đột phá cho sự phát triển bền vững. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt ra yêu cầu cao về tốc lực và nhịp độ phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương sau hơn 2 năm triển khai đã trở thành một công cụ đo lường thực chất, phản ánh toàn diện bức tranh kinh tế, xã hội dựa trên nền tảng tri thức của từng tỉnh, thành phố. Đặc biệt, đối với Cần Thơ, trong bối cảnh mới khi hợp nhất không gian kinh tế, xã hội hướng tới một vùng phát triển thống nhất, việc nhìn nhận thực trạng và tìm ra giải pháp bứt phá cho giai đoạn 2026 - 2030 là nhiệm vụ có tính chiến lược và cấp thiết.

"Nắm bắt cơ hội và tận dụng các điều kiện thuận lợi của thời đại để đạt được thắng lợi về phát triển kinh tế, xã hội thông qua phân tích chỉ số đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Đánh giá kết quả hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và định hướng nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của thành phố trong thời gian tới; phân tích vai trò của Nghị quyết 57 và Nghị quyết số 68 đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của địa phương", ông Khởi nói.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ông Huỳnh Văn Tùng, Bộ Khoa học & Công nghệ cho biết, bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương được xây dựng và triển khai từ năm 2023. Sau hơn hai năm triển khai đã cung cấp bức tranh toàn diện về hiện trạng và năng lực đổi mới sáng tạo của từng địa phương, đồng thời khẳng định vai trò là công cụ đánh giá khách quan, tin cậy, hỗ trợ các cấp chính quyền hoạch định chính sách, phát huy lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Huỳnh Văn Tùng, thành phố Cần Thơ với lợi thế về vị trí, hạ tầng ngày càng đồng bộ, cùng hệ thống các viện nghiên cứu, trường đại học và nguồn nhân lực chất lượng cao, thành phố có nhiều điều kiện để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khẳng định vai trò trung tâm khoa học và công nghệ của vùng.

Ông Huỳnh Văn Tùng, Bộ Khoa học & Công nghệ phát biểu tại hội nghị

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Sở khoa học công nghệ Cần Thơ trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Với quyết tâm của lãnh đạo thành phố, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học và đội ngũ chuyên gia, Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, không ngừng nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững", ông Tùng bày tỏ.

Hội thảo đã tập trung phân tích kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của Cần Thơ năm 2025; đánh giá thực trạng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố; làm rõ vai trò của Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, đề xuất mô hình, giải pháp nhằm nâng cao bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của Cần Thơ giai đoạn 2026-2030; kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước đưa Cần Thơ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng và là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.