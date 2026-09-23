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349 thuốc bảo hiểm y tế dự kiến được mở rộng thanh toán tại tuyến ban đầu

Thứ Tư, 11:12, 23/09/2026
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VOV.VN - 349 thuốc bảo hiểm y tế dự kiến được mở rộng thanh toán tại tuyến ban đầu, cùng một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới được xem xét bổ sung.

Trước kiến nghị của cử tri Vĩnh Long về việc mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là thuốc điều trị ung thư và những thuốc người bệnh hiện phải chuyển tuyến hoặc tự mua bên ngoài, Bộ Y tế cho biết đang rà soát, sửa đổi danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.

Theo Bộ Y tế, trong lần sửa đổi này, dự kiến phạm vi thanh toán BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu sẽ được mở rộng đối với 349 thuốc. Việc này được kỳ vọng giúp người bệnh tiếp cận thuốc ngay tại cơ sở y tế ban đầu, hạn chế phải chuyển lên tuyến trên, qua đó giảm thời gian và chi phí đi lại.

Đáng chú ý, Bộ Y tế cũng dự kiến bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới và thuốc sinh học, như kháng thể đơn dòng, thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao. Cùng với việc mở rộng danh mục, cơ quan quản lý đang xem xét quy định tỷ lệ thanh toán phù hợp, trên cơ sở cân đối giữa khả năng chi trả của người bệnh và khả năng của Quỹ BHYT.

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Một quầy thuốc Tây ở TP.HCM (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Một thay đổi khác đang được nghiên cứu là thanh toán thuốc theo cấp chuyên môn kỹ thuật thay cho hạng bệnh viện như quy định hiện hành. Đây là cơ sở để mở rộng khả năng sử dụng và thanh toán thuốc BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có danh mục thuốc BHYT tương đối đầy đủ và rộng so với mức đóng BHYT. Đối với thuốc hóa dược, Thông tư 20/2022/TT-BYT quy định 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu. Trong đó, 76 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc nhóm điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Danh mục thuốc y học cổ truyền hiện gồm 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền, được sử dụng và thanh toán tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định.

Bộ Y tế lưu ý danh mục thuốc BHYT được quy định theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi cụ thể hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại. Do đó, trên thực tế, số thuốc thành phẩm được Quỹ BHYT thanh toán lớn hơn số lượng thuốc được liệt kê trong danh mục.

Việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc được Bộ Y tế xác định nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, đồng thời mở rộng quyền lợi và khả năng tiếp cận thuốc của người tham gia BHYT.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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