Bộ Y tế nói gì về kiến nghị hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người bán vé số?

Cử tri Lâm Đồng kiến nghị xem xét, quan tâm đến người bán vé số dạo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế để có điều kiện chăm sóc sức khỏe khi ốm đau, bệnh tật. Đồng thời, cử tri đề nghị có chủ trương bổ sung quy định về chính sách đối với các đại lý vé số, theo hướng trích một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận từ doanh thu bán vé số để hỗ trợ người bán vé số khi gặp khó khăn do ốm đau, bệnh tật.

Trả lời kiến nghị này, Bộ Y tế chia sẻ với những khó khăn của lực lượng lao động tự do, trong đó có người bán vé số dạo - nhóm lao động có thu nhập không ổn định và dễ gặp rủi ro về sức khỏe.

Việc hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của địa phương (Ảnh minh họa VOV/TPHCM)

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ, người bán vé số dạo thuộc nhóm lao động tự do và có thể tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình. Để giảm chi phí tham gia bảo hiểm y tế, pháp luật quy định mức đóng giảm dần đối với các thành viên cùng tham gia theo hộ gia đình trong cùng năm tài chính. Cụ thể, người thứ nhất đóng 100% mức đóng; người thứ hai đóng 70%; người thứ ba 60%; người thứ tư 50% và từ người thứ năm trở đi đóng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Bộ Y tế cho biết, trường hợp người bán vé số dạo đồng thời thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế thì được hưởng chính sách tương ứng. Các nhóm này gồm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc người cao tuổi thuộc nhóm đối tượng theo quy định.

Đáng chú ý, điểm e khoản 10 Điều 71 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định UBND cấp tỉnh, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu đối với các nhóm đối tượng. Đồng thời, địa phương có thể quyết định hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế đối với các nhóm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trên cơ sở quy định này, Bộ Y tế cho rằng địa phương có thể rà soát tình hình thực tế, xác định các nhóm đối tượng thụ hưởng và trình HĐND cấp tỉnh xem xét mức hỗ trợ phù hợp đối với người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn.

Như vậy, việc hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của địa phương, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Đối với kiến nghị trích một phần lợi nhuận từ doanh thu bán vé số để hỗ trợ người bán vé số khi ốm đau, bệnh tật, nội dung này cần được xem xét trên cơ sở các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số và chính sách an sinh xã hội.