36 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự"

Phát biểu tại lễ trao giải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thi hành án dân sự giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi là khâu cuối cùng bảo đảm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật được thực thi trên thực tế.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ

"Chỉ khi bản án được thi hành đầy đủ, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp mới được bảo vệ, tính nghiêm minh của pháp luật mới được khẳng định và niềm tin của xã hội vào công lý mới được củng cố", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh hiện nay, cán bộ Thi hành án dân sự không chỉ đối diện với áp lực do số lượng án gia tăng, tính chất phức tạp ngày càng lớn, mà còn phải đối mặt với những tình huống phát sinh ngoài dự liệu, thậm chí cả những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của bản thân trong quá trình tổ chức thi hành án.

Nhưng vượt lên trên tất cả là tinh thần thượng tôn pháp luật, là trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Chính những câu chuyện bình dị ấy đã tạo nên giá trị đặc biệt của cuộc thi viết “Chuyện nghề Thi hành án dân sự”.

Bộ trưởng đánh giá, thông qua gần 500 tác phẩm dự thi, hình ảnh người cán bộ thi hành án được khắc họa một cách bình dị và nhiều cảm xúc. Các tác phẩm không chỉ phản ánh chân thực khó khăn vất vả của nghề mà còn thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm và tính nhân văn của đội ngũ cán bộ Thi hành án dân sự, đặc biệt khi xử lý các vụ việc phức tạp; các vụ việc mà các bên đương sự có số phận, những hoàn cảnh éo le trong cuộc sống.

Qua đó, góp phần giúp xã hội hiểu hơn, chia sẻ hơn với những khó khăn, áp lực của một lĩnh vực công tác vốn ít được biết đến nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc bảo đảm kỷ cương pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao giải Đặc biệt cho tác giả đạt giải.

Sau hơn 10 tháng phát động cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 500 tác phẩm, đăng tải tại chuyên mục Chuyện nghề Thi hành án dân sự trên Báo Pháp luật Việt Nam và nhiều tác phẩm đăng tải trên các báo gửi dự thi.

Ban Tổ chức đã lựa chọn 36 tác phẩm chất lượng nhất để trao giải. Trong đó, có 1 giải đặc biệt; 2 giải A; 3 giải B, 5 giải C, 15 giải khuyến khích, 6 giải ấn tượng và 4 giải chuyên đề.

Cũng tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi đã phát động Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ III.

Triển khai Luật Thi hành án dân sự: Đột phá từ cải cách tư pháp và chuyển đổi số VOV.VN - Ngày 2/6, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức hội thảo “Triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng công tác thi hành án trong bối cảnh mới”.