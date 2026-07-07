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Bỏ trốn khi được tạm hoãn thi hành án, đối tượng sa lưới tại Hà Nội

Thứ Ba, 18:17, 07/07/2026
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VOV.VN - Trong quá trình rà soát địa bàn, Công an xã Quảng Bị (Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ thành công nữ đối tượng bị truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, sau thời gian bỏ trốn khi được hoãn chấp hành án.

Ngày 7/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Quảng Bị đã bắt giữ thành Phạm Thị Ngọc Ánh (SN 2004, hộ khẩu thường trú tại thôn Kim Nhan 1, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), bị truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An.

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Công an xã Quảng Bị bắt giữ đối tượng Phạm Thị Ngọc Ánh

Trước đó, Phạm Thị Ngọc Ánh bị Tòa án nhân dân huyện Anh Sơn (nay là TAND Khu vực 9, tỉnh Nghệ An) tuyên phạt 10 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 25/6/2026, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định truy nã đối với Phạm Thị Ngọc Ánh.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý cư trú và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/7/2026, Công an xã Quảng Bị đã phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an xã Quảng Bị đã bàn giao Phạm Thị Ngọc Ánh cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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