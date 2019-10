39 thi thể trong container:Một thiếu niên 15 tuổi mất liên lạc với gia đình

Ngày 28/10, Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm hiện tại qua rà soát trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 10 trường hợp mất liên lạc với gia đình khi đi Anh. Trong đó có 8 trường hợp ở huyện Can Lộc, 1 trường hợp ở thị xã Hồng Lĩnh, 1 trường hợp ở huyện Nghi Xuân.

Đơn trình báo của ông Th gửi cơ quan chức năng về việc bị mất liên lạc với con gái.

Trong khi đó, thông tin từ một cán bộ xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân cho biết, trên địa bàn có thông tin về một trường hợp mất liên lạc khi đi Anh, trường hợp này Ng.HH (15 tuổi, trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Chính quyền địa phương cũng đã xuống nắm bắt thông tin từ gia đình để hỗ trợ.



Được biết, bố mẹ của H đều làm việc tại Anh hơn 1 năm nay. Trước đó, H vào miền Nam làm việc sau đó sang Anh. Qua rà soát đây là trường hợp nhỏ tuổi nhất bị mất liên lạc khi đi Anh trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Địa bàn xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc được ghi nhận là địa phương có nhiều trường hợp mất liên lạc nhất trên 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với 5 trường hợp.

Tính đến thời điểm hiện tại, qua rà soát tại địa bàn Nghệ An có 14 gia đình, tại Hà Tĩnh có 10 gia đình mất liên lạc với người thân khi đi Anh. Để phục vụ cho quá trình xác minh làm rõ sự việc, công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đến các gia đình có người thân đi Anh bị mất liên lạc để lấy mẫu ADN.