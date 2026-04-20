  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
47 căn nhà ở Đồng Tháp bị tốc mái sau cơn mưa dông trái mùa

Thứ Hai, 15:44, 20/04/2026
VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơn mưa lớn kèm dông lốc mạnh vào chiều ngày 19/4 làm 47 căn nhà tại xã An Long và Tân Long bị tốc mái.

​Theo đó, vào khoảng 16h20 ngày 19/4, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên địa bàn Ấp Nhứt, xã An Long. Theo thống kê sơ bộ, mưa dông làm 25 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 7 căn bị tốc mái hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu gần 500 triệu đồng.

​Mưa dông còn làm điểm phụ Trường Tiểu học An Phong 1 bị hư hỏng nặng với 5 phòng học bị tốc mái, sập laphong và hư hỏng bảng tên trường, 2 tivi phục vụ giảng dạy bị ướt, hư hỏng. Thiệt hại tại điểm trường ước tính 150 triệu đồng.

​Ngoài ra, mưa dông còn làm nhiều cây xanh gãy đổ, chắn ngang các tuyến đường chính, gây cản trở lưu thông của người dân.

47 can nha o Dong thap bi toc mai sau con mua dong trai mua hinh anh 1
Một trong những căn nhà của người dân bị tốc mái do thiên tai.

​Còn tại xã Tân Long, vào lúc 17h ngày 19/4, mưa dông gây ảnh hưởng trên diện rộng tại các ấp: Tân An, Thạnh An, Tân Thạnh, Tân Hội B, Tân Phú A và Tân Phú.

​Mưa dông làm 22 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 10 căn tốc mái hoàn toàn và 12 căn bị tốc mái một phần. Ngoài ra, dông lốc còn làm đổ sập 1 nhà chứa rơm của hộ dân. Ước tính thiệt hại khoảng 168 triệu đồng.

​Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND 2 xã An Long và Tân Long đã tổ chức đoàn cán bộ trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

​Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn, vận động người dân di chuyển đến nơi tạm trú an toàn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng dọn dẹp cây xanh đổ ngã, đảm bảo giao thông thông suốt ngay trong chiều tối 19/4.

Trong sáng 20/4, chính quyền địa phương đã huy động tổng lực gồm: Công an, dân quân tự vệ, tổ bảo vệ an ninh trật tự và các ngành, đoàn thể trực tiếp hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, dọn dẹp nhà cửa.

​Hiện nay, UBND các xã đang khẩn trương rà soát, lập hồ sơ để xem xét hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định của Nhà nước, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tìm thấy thi thể 2 người đàn ông rơi xuống sông sau tiệc sinh nhật ở Đồng Tháp

VOV.VN - Ngày 20/4, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác nhận đã tìm thấy thi thể hai người đàn ông rơi xuống sông Tiền sau khi tham dự tiệc sinh nhật trên tàu du lịch.

Dự sinh nhật dưới thuyền, 2 người mất tích trên sông ở Đồng Tháp

VOV.VN - Ngày 19/4, các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp tích cực tìm kiếm 2 khách du lịch mất tích trên sông Tiền nghi bị đuối nước.

Đồng Tháp triển khai số hóa trong quản lý tàu cá để phòng chống vi phạm IUU

VOV.VN - Hiện nay, công tác phòng chống vi phạm trong khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng đến phát triển ngành thủy sản bền vững, rất được các cấp các ngành và ngư dân tỉnh Đồng Tháp quan tâm, thực hiện quyết liệt. 

