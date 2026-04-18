Đồng Tháp triển khai số hóa trong quản lý tàu cá để phòng chống vi phạm IUU

Điểm nổi bật trong công tác này là địa phương hoàn thiện cơ sở dữ liệu nghề cá, kết nối đồng bộ giữa các hệ thống như: VNFishbase, giám sát hành trình (VMS) và VNeID. Đến nay, 1.478 tàu cá trên địa bàn đã được cập nhật đầy đủ thông tin vào hệ thống dữ liệu tàu cá quốc gia (đạt 100%); gần 99,7% tàu cá được định danh, gắn với dữ liệu dân cư, phục vụ quản lý xuyên suốt từ chủ tàu đến thuyền viên.

Hai cảng cá trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, chấp hành tốt các quy định về IUU

Cùng với đó, 100% tàu cá đang hoạt động đã được cấp phép, đăng kiểm, đánh dấu nhận diện và lắp đặt thiết bị VMS, đảm bảo duy trì kết nối 24/24 khi hoạt động trên biển. Các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được lập danh sách riêng, quản lý bằng tọa độ neo đậu, hình ảnh và dữ liệu cập nhật thường xuyên.

Bên cạnh đó, hệ thống truy xuất điện tử eCDT được triển khai đồng bộ, đảm bảo 100% tàu cá xuất - nhập bến được cập nhật trên hệ thống.

Tại 2 cảng cá ( Mỹ Tho và Vàm Láng), toàn bộ sản lượng bốc dỡ đều được số hóa, cập nhật đầy đủ lên hệ thống dữ liệu của cơ quan quản lý bằng công nghệ số.

Đoàn tàu đánh cá tại tỉnh Đồng Tháp được trang bị đồng bộ các phương tiện, thiết bị đúng theo quy định trước khi ra khơi

Một trong những giải pháp trọng tâm là quản lý chặt chẽ đội tàu cá. Tỉnh tiến hành kiểm kê, phân loại toàn bộ tàu cá, từ tàu đủ điều kiện đến tàu “3 không”, tàu mất kết nối hoặc hoạt động ngoài tỉnh, nhằm đảm bảo không bỏ sót đối tượng quản lý.

Công tác giám sát, truy xuất nguồn gốc thủy sản được tăng cường thông qua việc áp dụng đồng bộ các nền tảng số như: Hệ thống quản lý tàu cá, nhật ký điện tử và hệ thống xác nhận nguồn gốc điện tử; 100% tàu cá thực hiện đầy đủ thủ tục xuất - nhập bến, cập - rời cảng, bốc dỡ hàng hóa và xác nhận nguồn gốc thủy sản trên hệ thống điện tử.