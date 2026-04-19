Dự sinh nhật dưới thuyền, 2 người mất tích trên sông ở Đồng Tháp

Vào buổi tối 18/4, ông Trịnh Quang Sơn (sinh năm 1953) ngụ khu phố 7, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh và anhh Võ Văn Tùng (sinh năm 1973), ngụ khu phố Thới Thuận, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp cùng với khoảng 10 người khác tham gia tiệc sinh nhật của anh Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1969), ngụ khu phố Thới Thạnh, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp được tổ chức trên tàu du lịch mang số hiệu TG. 12738 do Nguyễn Thanh Tân (sinh năm 2003) ngụ khu phố Thới Thạnh, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp điều khiển.

Nơi xảy ra trường hợp 2 nạn nhân nghi bị đuối nước

Quá trình tham gia tiệc sinh nhật anh Sơn và anh Tùng có sử dụng rượu, bia. Đến khoảng 21h30 phút cùng ngày Nguyễn Thanh Tân điều khiển tàu du lịch cập bến tại cầu phao dẫn vào Cảng Du Thuyền Mỹ Tho để cho khách lên bờ ra về.

Khoảng 20 phút sau khi tàu cập bến, hành khách trên tàu lần lượt lên bờ ra về, sau đó anh Sơn và Tùng cũng từ tàu bước lên bờ nhưng bất cẩn bị rơi xuống sông. Đến trưa nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được 2 nạn nhân. Cơ quan chức năng đang tích cực truy tìm tung tích các nhân và làm rõ vụ việc.