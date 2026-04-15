Cứu bệnh nhân nuốt cùng lúc 3 bàn chải đánh răng dài gần 20cm

Thứ Tư, 17:55, 15/04/2026
VOV.VN - Một ca bệnh hiếm gặp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế xử trí thành công bằng kỹ thuật nội soi can thiệp, khi bệnh nhân nuốt cùng lúc 3 bàn chải đánh răng dài gần 20cm.

Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Trung ương Huế vừa xử trí thành công một trường hợp dị vật đường tiêu hóa hiếm gặp ở bệnh nhân có tiền sử rối loạn tâm thần.

Trước đó, ngày 10/4, bệnh nhân L.V.B. (29 tuổi) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy cơ cao xảy ra biến chứng đường tiêu hóa sau khi tự nuốt 3 bàn chải đánh răng. Bệnh nhân có tiền sử rối loạn tâm thần, từng sử dụng chất kích thích và có hành vi tự gây hại.

cuu benh nhan nuot cung luc 3 ban chai danh rang dai gan 20cm hinh anh 1
Một ca bệnh hiếm gặp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế xử trí thành công bằng kỹ thuật nội soi can thiệp

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được chỉ định nội soi can thiệp. Ê-kíp bác sĩ đã gắp thành công toàn bộ dị vật ra khỏi đường tiêu hóa, không ghi nhận biến chứng và không cần phẫu thuật.

cuu benh nhan nuot cung luc 3 ban chai danh rang dai gan 20cm hinh anh 2
Bệnh nhân L.V.B. (29 tuổi) cùng các Bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế

Đây là trường hợp hiếm gặp khi bệnh nhân nuốt cùng lúc nhiều dị vật dài và cứng. Bàn chải đánh răng có chiều dài gần 20cm, dễ mắc kẹt trong ống tiêu hóa, có thể gây tổn thương niêm mạc, thậm chí thủng hoặc tắc ruột nếu không được xử trí kịp thời.

Sau 5 ngày theo dõi, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Qua ca bệnh, bệnh viện khuyến nghị cần tăng cường theo dõi, chăm sóc đối với bệnh nhân rối loạn tâm thần, đặc biệt là những trường hợp có nguy cơ tự gây hại.

tu_dau_nam_thanh_pho_hue_xay_ra_1o_vu_chay_rung_20260414180539.jpg

Huế giữ rừng giữa cao điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt

VOV.VN - Thành phố Huế đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều thời điểm lên tới 39 - 40°C, độ ẩm giảm sâu, gió Tây Nam hoạt động mạnh gây hiệu ứng phơn. Thời tiết cực đoan kéo dài đẩy nguy cơ cháy rừng trên địa bàn lên mức báo động, đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống cháy rừng.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Đưa 4 con gấu nuôi nhốt ở TP.HCM về Vườn quốc gia Bạch Mã
Đưa 4 con gấu nuôi nhốt ở TP.HCM về Vườn quốc gia Bạch Mã

VOV.VN - Tổ chức Động vật châu Á vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm TP.HCM và Vườn quốc gia Bạch Mã, thành phố Huế cứu hộ thành công 4 con gấu nuôi nhốt lâu năm trên địa bàn TP.HCM đưa về Huế.

Đưa 4 con gấu nuôi nhốt ở TP.HCM về Vườn quốc gia Bạch Mã

Đưa 4 con gấu nuôi nhốt ở TP.HCM về Vườn quốc gia Bạch Mã

VOV.VN - Tổ chức Động vật châu Á vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm TP.HCM và Vườn quốc gia Bạch Mã, thành phố Huế cứu hộ thành công 4 con gấu nuôi nhốt lâu năm trên địa bàn TP.HCM đưa về Huế.

Xe sơ-mi rơ-moóc chỉ được chạy ban đêm, giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 49
Xe sơ-mi rơ-moóc chỉ được chạy ban đêm, giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 49

VOV.VN - Những ngày đầu triển khai phương án phân luồng xe tải hạng nặng theo khung giờ trên Quốc lộ 49, đoạn từ nút giao đường tránh Huế đến đường Hồ Chí Minh, ghi nhận những chuyển biến tích cực. Tuyến đường trở nên thông thoáng hơn vào ban ngày, khi không còn sự xuất  hiện của xe đầu kéo, sơ-mi rơ-moóc như trước

Xe sơ-mi rơ-moóc chỉ được chạy ban đêm, giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 49

Xe sơ-mi rơ-moóc chỉ được chạy ban đêm, giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 49

VOV.VN - Những ngày đầu triển khai phương án phân luồng xe tải hạng nặng theo khung giờ trên Quốc lộ 49, đoạn từ nút giao đường tránh Huế đến đường Hồ Chí Minh, ghi nhận những chuyển biến tích cực. Tuyến đường trở nên thông thoáng hơn vào ban ngày, khi không còn sự xuất  hiện của xe đầu kéo, sơ-mi rơ-moóc như trước

Điện lực Huế bảo đảm cung cấp điện ổn định mùa khô 2026
Điện lực Huế bảo đảm cung cấp điện ổn định mùa khô 2026

VOV.VN - Những ngày qua, nhiều khu vực tại thành phố Huế ghi nhận nắng nóng gay gắt, vượt ngưỡng cao nhất của năm 2025. Dự báo từ ngày 10 đến 13/4, nắng nóng tiếp tục duy trì với nhiệt độ 37-40°C, độ ẩm thấp nhất dao động 30-45%, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 2.

Điện lực Huế bảo đảm cung cấp điện ổn định mùa khô 2026

Điện lực Huế bảo đảm cung cấp điện ổn định mùa khô 2026

VOV.VN - Những ngày qua, nhiều khu vực tại thành phố Huế ghi nhận nắng nóng gay gắt, vượt ngưỡng cao nhất của năm 2025. Dự báo từ ngày 10 đến 13/4, nắng nóng tiếp tục duy trì với nhiệt độ 37-40°C, độ ẩm thấp nhất dao động 30-45%, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 2.

