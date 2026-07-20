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5 người tử vong, 8 nạn nhân ngộ độc khí hầm biogas được cấp cứu khẩn cấp

Thứ Hai, 05:50, 20/07/2026
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VOV.VN - Vụ ngạt khí tại hầm biogas của Công ty TNHH DABACO (Thanh Hóa) khiến 13 người gặp nạn, trong đó 5 người tử vong. Tám nạn nhân còn lại được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Bác sĩ cảnh báo thủ phạm là khí H₂S cực độc, không phải khí metan như nhiều người lầm tưởng.

Đã có 13 người gặp nạn trong vụ tai nạn ngạt khí kinh hoàng tại hầm biogas xảy ra tại Công ty TNHH DABACO (Thạch Quảng, Thanh Hóa). Trong đó đã có tới 5 trường hợp tử vong do độc tính quá mạnh của khí độc, 8 trường hợp còn lại và người tham gia cứu hộ lập tức được chuyển hướng khẩn cấp về Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng cấp cứu ngộ độc.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị tiếp nhận 8 bệnh nhân, tất cả nam giới, tuổi từ 32- 46, nhân viên một công ty chăn nuôi lợn. Nơi xảy ra ngộ độc là bể chứa nước phân cấu trúc khép kín (Sâu x Rộng x Dài = 2x2x3m), miệng bể khoảng hơn 1m.

5 nguoi tu vong, 8 nan nhan ngo doc khi ham biogas duoc cap cuu khan cap hinh anh 1
Các bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân bị ngạt khí (Ảnh BVCC)

“Ban đầu có người bị rơi xuống, bất tỉnh, một số người tự xuống cứu tiếp theo cũng liên tiếp bất tỉnh. 8 bệnh nhân đang được cấp cứu bao gồm: 2 người xuống bể sau cùng được buộc dây vào người và tay xuống cứu nhưng khi xuống tới nơi thì thấy khó chịu, nhanh chóng bất tỉnh và được kịp thời kéo ngay lên, sau vài phút thì tỉnh, 6 bệnh nhân còn lại là những người ở trên miệng bể tham gia kéo các nạn nhân lên. Các bệnh nhân đến viện trong tình trạng tỉnh, đau đầu, một số ca có kích ứng, xung huyết kết mạc, nhiễm toan chuyển hóa lactic, tiêu cơ vân. Tình trạng các bệnh nhân đang được cấp cứu, đánh giá và theo dõi sát”, bác sĩ Nguyên thông tin.

Theo bác sĩ Nguyên, H₂S là một loại khí cực độc, có độc tính ức chế hô hấp tế bào nhanh và mạnh tương tự như xianua, bóp nghẹt trực tiếp tất cả các cơ quan, đặc biệt hệ thần kinh trung ương và tim mạch. Ở nồng độ thấp, khí có mùi trứng thối đặc trưng, nhưng ở nồng độ cao, nó lập tức làm liệt dây thần kinh khứu giác khiến nạn nhân hoàn toàn không cảm nhận được mùi.

Thuật ngữ y khoa gọi hiện tượng ngộ độc cấp H₂S liều cao trong không gian kín là "Hội chứng búa tạ ở lò mổ" - nghĩa là người đi vào khu vực có khí độc hít phải sẽ bất tỉnh, các cơ quan ngừng hoạt động, bị quật ngã gần như ngay lập tức, tỷ lệ tử vong tại hiện trường là cực kỳ lớn. Khí này hấp thu rất nhanh, gần như ngay lập tức vào cơ thể và gây kích ứng cực mạnh lên niêm mạc mắt, hệ hô hấp.

"Rất nhiều người dân và ngay cả một số nhân viên y tế tuyến dưới vẫn lầm tưởng các vụ ngạt hầm biogas, giếng khơi là do khí metan (CH₄). Nhưng thực tế, thủ phạm giết người hàng loạt trong tích tắc chính là khí sunphua hydro (H₂S). Ở Việt Nam, các vụ tai nạn đau lòng này xảy ra hàng năm và tái diễn nhiều lần trong các hoàn cảnh như khơi giếng, chui xuống bể chứa, bể rác, bể phân, chất thải, cống, hầm chứa cá ở các tàu biển… dù Trung tâm và các cơ quan báo chí đã liên tục cảnh báo, tuyên truyền”, bác sĩ Nguyên nhấn mạnh.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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