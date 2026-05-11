Cấp cứu khẩn, bảo vệ vùng thần kinh cho bé 11 tuổi bị dao cắm vào đầu

Thứ Hai, 09:27, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

Các bác sỹ khuyến cáo khi xảy ra chấn thương có dị vật cắm vào vùng đầu, tuyệt đối không tự ý rút ra mà cần giữ nguyên hiện trạng, nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để cấp cứu, xử trí kịp thời.

​Ngày 11/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin các bác sỹ của bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhi 11 tuổi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não hiếm gặp: Vết thương hở vùng đầu, với dị vật là con dao bầu cắm tại đỉnh đầu bên trái.

Bệnh nhân với vết thương hở vùng đầu, với dị vật là con dao bầu cắm tại đỉnh đầu bên trái. (Ảnh: TTXVN)

Theo người nhà bệnh nhi, tai nạn xảy ra khi hai anh em chơi đùa tại nhà, người anh vô tình cầm dao gây thương tích cho em. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi vẫn tỉnh, các chỉ số huyết động tạm thời ổn định, có liệt tay phải.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sỹ xác định đây là tình huống cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp. Quy trình cấp cứu được kích hoạt tức thì: ổn định sinh tồn, hoàn thiện xét nghiệm trong thời gian ngắn nhất và nhanh chóng đưa bệnh nhi vào phòng mổ để xử trí tổn thương.

Trong chấn thương sọ não hở, thời gian là yếu tố quyết định. Việc xử trí sớm trong vòng 6 giờ đầu giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng nội sọ - biến chứng có thể đe dọa trực tiếp đến chức năng não và tính mạng người bệnh. Các bác sỹ can thiệp kịp thời còn nhằm bảo vệ tối đa nhu mô não, hạn chế tổn thương thứ phát.

Các bác sỹ theo dõi tình trạng cho bệnh nhân sau phẫu thuật. (Ảnh: TTXVN)

Tiến sỹ Bùi Huy Mạnh - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết ca phẫu thuật được triển khai với sự phối hợp đa chuyên khoa trong đó gây mê hồi sức đảm bảo an toàn trong suốt quá trình phẫu thuật, ngoại thần kinh xử lý tổn thương và lấy dị vật. Đặc biệt, do vết thương nằm ở vị trí có nguy cơ chảy máu nhiều, ê kíp đã chuẩn bị máu và phương án kiểm soát chảy máu, nhằm đảm bảo ca mổ diễn ra an toàn nhất.

Ca phẫu thuật được tiến hành khẩn trương nhưng thận trọng từng bước nhằm mục tiêu cao nhất nhằm giữ an toàn tính mạng và bảo tồn chức năng não cho bệnh nhi. Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát tại các đơn vị chuyên sâu, đồng thời phối hợp điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng nhằm sớm phục hồi vận động và chức năng thần kinh.

Từ ca bệnh tai nạn hy hữu này, các chuyên gia khuyến cáo khi xảy ra chấn thương có dị vật cắm vào vùng đầu, người dân tuyệt đối không tự ý rút ra mà cần giữ nguyên hiện trạng, nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời. Đồng thời, cha mẹ và người lớn cần tăng cường giám sát, nhắc nhở trẻ không chơi đùa với dao, kéo và các vật sắc nhọn nhằm phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

Theo PV/TTXVN
Bạo hành trẻ em: "Vì sao không ai cứu những đứa trẻ ấy sớm hơn?"
VOV.VN - Trước mỗi vụ bạo hành trẻ em, sự phẫn nộ, lên án của dư luận là cần thiết nhưng nếu chỉ đến sau khi bi kịch xảy ra, xét cho cùng, chỉ là sự lên tiếng muộn màng.

Qua đời vì tai nạn giao thông, hiến tạng cứu sống nhiều bệnh nhân tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ngày 10/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra các ca ghép thận cho bệnh nhân từ nguồn tạng hiến của anh N.T.T (38 tuổi, trú khu Nam Tiến, phường Cẩm Phả) – người không may tử vong do tai nạn giao thông.

Hy hữu: Nhập viện cấp cứu vì lưỡi câu nằm ngang thực quản sau khi ăn cá

VOV.VN - Bệnh viện Đà Nẵng vừa nội soi cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân 46 tuổi, quê Hiệp Đức (Quảng Nam cũ), bị lưỡi câu mắc sâu trong thực quản sau khi ăn cá.

