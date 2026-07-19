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Ngạt khí lúc dọn bể nước khiến 1 người tử vong, 3 người phải cấp cứu

Chủ Nhật, 19:22, 19/07/2026
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VOV.VN - Sáng 19/7, tại khu vực Trạm bơm Hoàng Tung, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng xảy ra vụ tai nạn ngạt khí trong quá trình vệ sinh bể chứa nước khiến một người tử vong, ba người bị thương. 

Theo thông tin ban đầu, nhóm 4 người dân sử dụng máy bơm chạy bằng động cơ xăng để hút bùn, vệ sinh bể chứa nước. Do bể có không gian kín, khí thải từ động cơ không thoát ra ngoài, tích tụ làm giảm nồng độ oxy khiến những người làm việc bên trong bị ngạt.

ngat khi luc don be nuoc khien 1 nguoi tu vong, 3 nguoi phai cap cuu hinh anh 1
Vụ tai nạn ngạt khí trong quá trình vệ sinh bể chứa nước khiến một người tử vong, ba người bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng đến hiện trường. Qua trinh sát, đánh giá hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận khu vực bể chứa, tổ chức đưa các nạn nhân ra ngoài, đồng thời phối hợp với lực lượng y tế khẩn trương cấp cứu người bị nạn. 

Vụ tai nạn khiến anh T.V.Q. (sinh năm 1988) tử vong; ba nạn nhân gồm anh N.K.L. (sinh năm 1984), chị P.T.M. (sinh năm 1989) và chị N.P.T. (sinh năm 1994) được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

ngat khi luc don be nuoc khien 1 nguoi tu vong, 3 nguoi phai cap cuu hinh anh 2
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng đến hiện trường. 

Việc sử dụng máy nổ, máy bơm chạy bằng xăng, dầu trong các không gian hạn chế như bể chứa nước, hầm, cống, giếng hoặc hố sâu tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nguy hiểm.

Khí thải từ động cơ, đặc biệt là khí CO (carbon monoxide), có thể nhanh chóng tích tụ trong môi trường kín, gây thiếu ôxy, ngạt khí, làm người tiếp xúc mất ý thức và đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được phát hiện, cứu nạn kịp thời.

ngat khi luc don be nuoc khien 1 nguoi tu vong, 3 nguoi phai cap cuu hinh anh 3
Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 3 người được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng máy nổ, máy bơm chạy bằng xăng, dầu trong bể, hầm, cống, giếng hoặc các không gian kín, thiếu thông gió. Trước khi xuống làm việc cần tổ chức thông gió, kiểm tra nồng độ oxy và khí độc (nếu có thiết bị), đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, dây an toàn và bố trí người giám sát bên ngoài.

CTV Mai Hiên/ VOV-Đông Bắc
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