中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Thứ Tư, 12:06, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái Đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 22/4 đã ghi nhận liên tiếp 5 trận động đất, trong đó 4 trận xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng và 1 trận tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, vào hồi 8 giờ 9 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 4 năm 2026, một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.981° vĩ Bắc - 108.114° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trước đó, vào hồi 7h 16 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 4 năm 2026, một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.979° vĩ Bắc - 108.098° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Bản đồ chấn tâm trận động đất mạnh 2,9 độ xảy ra lúc 7h16 sáng 22-4 - Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất

Vào hồi 6 giờ 24 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 4 năm 2026, một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.000° vĩ Bắc - 108.048° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Vào hồi 5 giờ 16 phút 56 giây (giờ Hà Nội), ngày 22 tháng 4 năm 2026, một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.991 độ vĩ Bắc - 108.120 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Sáng cùng ngày, tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận một trận động đất xảy ra vào lúc 5 giờ 18 phút 59 giây, ngày 22/04/2026 (giờ Hà Nội), có tọa độ 14.859 độ Vĩ Bắc; 108.162 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Độ lớn 2.8; rủi ro thiên tai cấp 0.

Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất

VOV.VN - Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), ngày 17/4, tại tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra liên tiếp 2 trận động đất có độ lớn dưới 3.0.

Theo Quyết Chiến/TTXVN
Tag: động đất đà nẵng quảng ngãi xã trà linh. xã mang bút
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng đặt mục tiêu vận động 8 tỷ đồng trong Tháng nhân đạo giúp người yếu thế
Đà Nẵng đặt mục tiêu vận động 8 tỷ đồng trong Tháng nhân đạo giúp người yếu thế

VOV.VN - Với chủ đề “Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Tháng nhân đạo năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5. Hội Chữ thập đỏ thành phố đặt mục tiêu vận động được 8 tỷ đồng để hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Đà Nẵng đặt mục tiêu vận động 8 tỷ đồng trong Tháng nhân đạo giúp người yếu thế

Đà Nẵng đặt mục tiêu vận động 8 tỷ đồng trong Tháng nhân đạo giúp người yếu thế

VOV.VN - Với chủ đề “Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Tháng nhân đạo năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5. Hội Chữ thập đỏ thành phố đặt mục tiêu vận động được 8 tỷ đồng để hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

An ninh nguồn nước ở ĐBSCL: Cần sự dẫn dắt của Chính phủ, đồng thuận của xã hội
An ninh nguồn nước ở ĐBSCL: Cần sự dẫn dắt của Chính phủ, đồng thuận của xã hội

VOV.VN - Ưu tiên đầu tư hạ tầng, thúc đẩy hợp tác công tư và tăng cường liên kết vùng là những giải pháp then chốt nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long.

An ninh nguồn nước ở ĐBSCL: Cần sự dẫn dắt của Chính phủ, đồng thuận của xã hội

An ninh nguồn nước ở ĐBSCL: Cần sự dẫn dắt của Chính phủ, đồng thuận của xã hội

VOV.VN - Ưu tiên đầu tư hạ tầng, thúc đẩy hợp tác công tư và tăng cường liên kết vùng là những giải pháp then chốt nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục