5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Cụ thể, vào hồi 8 giờ 9 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 4 năm 2026, một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.981° vĩ Bắc - 108.114° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trước đó, vào hồi 7h 16 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 4 năm 2026, một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.979° vĩ Bắc - 108.098° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Bản đồ chấn tâm trận động đất mạnh 2,9 độ xảy ra lúc 7h16 sáng 22-4 - Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất

Vào hồi 6 giờ 24 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 4 năm 2026, một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.000° vĩ Bắc - 108.048° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Vào hồi 5 giờ 16 phút 56 giây (giờ Hà Nội), ngày 22 tháng 4 năm 2026, một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.991 độ vĩ Bắc - 108.120 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Sáng cùng ngày, tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận một trận động đất xảy ra vào lúc 5 giờ 18 phút 59 giây, ngày 22/04/2026 (giờ Hà Nội), có tọa độ 14.859 độ Vĩ Bắc; 108.162 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Độ lớn 2.8; rủi ro thiên tai cấp 0.