中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất

Thứ Sáu, 16:43, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), ngày 17/4, tại tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra liên tiếp 2 trận động đất có độ lớn dưới 3.0.

Cụ thể, một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Tiếp đó, một trận động đất có độ lớn 2.8 được ghi nhận tại khu vực xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

quang ngai xay ra 2 tran dong dat hinh anh 1
Bản đồ chấn tâm động đất Măng Bút

Cả hai trận động đất đều được đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0, không có khả năng gây thiệt hại; Hiện, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất tiếp tục theo dõi diễn biến hoạt động địa chấn tại khu vực này.

14_03_2026_1_v.png

VOV.VN - Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết, hôm nay (17/3), hệ thống của Trung tâm đã ghi nhận 2 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Bút và Kon Plông của tỉnh Quảng Ngãi.

Tạ Lan/VOV1
Tag: quảng ngãi động đất ở quảng ngãi viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Động đất 3,6 độ Richter ở xã Măng Bút, rung lắc lan xa tới ven biển Quảng Ngãi

VOV.VN - Trận động đất 3,6 độ Richter xảy ra tối 21/3 tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ) gây rung lắc trong bán kính khoảng 80km. Nhiều người dân ven biển Quảng Ngãi lần đầu cảm nhận rõ rung chấn kéo dài vài giây.

5 trận động đất xảy ra tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, trong khoảng thời gian từ 22h43 ngày 22/2 đến 7h4 ngày 23/2/2026, hệ thống của Trung tâm đã ghi nhận 5 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Đen và Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hôm nay (21/2) tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã liên tiếp xảy ra 6 trận động đất.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục