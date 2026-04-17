Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất
VOV.VN - Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), ngày 17/4, tại tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra liên tiếp 2 trận động đất có độ lớn dưới 3.0.
Cụ thể, một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Tiếp đó, một trận động đất có độ lớn 2.8 được ghi nhận tại khu vực xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.
Cả hai trận động đất đều được đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0, không có khả năng gây thiệt hại; Hiện, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất tiếp tục theo dõi diễn biến hoạt động địa chấn tại khu vực này.