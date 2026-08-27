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50 ngư dân trên tàu câu mực bị mất liên lạc

Thứ Năm, 18:02, 27/08/2026
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VOV.VN - Đến chiều nay (27/8), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vẫn chưa thể liên lạc với tàu cá QNa-90859-TS cùng 50 ngư dân đi trên tàu bị mất liên lạc.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, tàu cá QNa-90859-TS dài gần 24 m, công suất gần 1.700 sức ngựa, hành nghề câu mực, do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi), trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu cá này xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà ngày 29/7/2026, trên tàu có 50 người (gồm ông Huỳnh Văn Trí và 49 thuyền viên).

Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, vị trí cập nhật lần cuối qua máy giám sát hành trình lúc 12h54’ ngày 25/8/2026 tại vị trí cách Nam Đông Nam mũi Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 540 hải lý; cách đảo An Bang (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về phía Tây khoảng 35 hải lý. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa liên lạc được với tàu cá QNa-90859-TS.

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Một tàu câu mực của ngư dân thành phố Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ) (Ảnh minh họa)

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với địa phương và gia đình theo dõi tình hình tàu cá bị mất liên lạc; kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực nêu trên đến hỗ trợ tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc. Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng thông báo tình hình vụ việc với Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV và các lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, xác minh các thông tin liên quan đến tàu cá bị mất liên lạc.

Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tham gia tìm kiếm tàu cá QNa-90859-TS.

Thành Long/VOV- Miền Trung
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