Bộ Công an chỉ đạo chủ động phòng thủ dân sự, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Tây Bắc

Chiều 19/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an tổ chức hội ý nghiệp vụ trực tuyến với Công an các tỉnh vùng Tây Bắc Bộ và nhiều địa phương chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính Công an tỉnh Lào Cai.

Hội nghị được kết nối từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an và điểm cầu Công an tỉnh Lào Cai đến Công an các tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn... cùng nhiều xã đang chịu ảnh hưởng nặng của mưa lũ.

Toàn cảnh điểm cầu chính ở Công an tỉnh Lào Cai

Khác với các cuộc họp trước, hội ý lần này không chỉ đánh giá công tác ứng phó, mà còn tập trung xây dựng phương án chủ động phòng thủ dân sự, phục hồi sau lũ, ngập úng và sạt lở. Các địa phương đã báo cáo tình hình thiệt hại; việc huy động lực lượng, phương tiện; công tác tham mưu triển khai cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân; đồng thời rà soát các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, ổn định đời sống người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo, từ đầu mùa mưa bão đến nay, hầu hết các địa phương đều ghi nhận thiệt hại do thiên tai, trong đó Lai Châu và Sơn La ảnh hưởng nặng. Riêng tại Lai Châu, mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ước tính khoảng 200 tỷ đồng.

Các địa phương cũng cho biết địa hình miền núi phức tạp, hệ thống giao thông từ quốc lộ đến các tuyến liên xã, liên thôn, liên bản dễ bị chia cắt do sạt lở, ngập úng, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, với phương châm chủ động từ sớm, lực lượng công an đã bám sát cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các hộ dân trong vùng nguy cơ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét; đồng thời huy động lực lượng kịp thời cứu giúp nhiều người dân khi thiên tai xảy ra.

Các đại biểu phát biểu tại buổi hội ý

Qua hội ý, các địa phương thống nhất ưu tiên bảo vệ an toàn tính mạng người dân, chấp nhận gián đoạn các hoạt động kinh tế nếu cần thiết để chủ động sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời kiến nghị Bộ Công an sớm trang bị thiết bị bay không người lái phục vụ trinh sát, khảo sát hiện trường; thiết bị bay cứu hộ, cứu nạn có khả năng vận chuyển trên 100kg; xuồng máy và các phương tiện chuyên dụng; tiếp tục mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn cho lực lượng công an cơ sở; hỗ trợ kinh phí, phương tiện khắc phục hạ tầng, xây dựng cầu tạm, đường tạm tại các khu vực bị chia cắt. Các đề xuất sẽ được tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những kết quả mà lực lượng công an đạt được trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai thời gian qua. Đồng thời yêu cầu công an các địa phương tiếp tục điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phòng thủ dân sự; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ; kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, kể cả áp dụng biện pháp cưỡng chế khi cần thiết, với tinh thần lấy tính mạng, sức khỏe và sự an toàn của người dân là trên hết, trước hết. Cùng với đó là khẩn trương rà soát an toàn các trụ sở công an, cơ sở giam giữ trong vùng thiên tai...

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên chỉ đạo, điều hành Hội ý nghiệp vụ

"Công an các tỉnh, đặc biệt là ở những địa bàn bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại cơ sở. Thời gian tới, đề nghị công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng thủ dân sự trên từng địa bàn, thực sự là điểm tựa của nhân dân trong phòng, chống thiên tai; khắc phục hậu quả sớm hơn, tốt hơn và nâng cao chất lượng công tác cao hơn ở cơ sở", Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh.