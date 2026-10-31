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500 ngày đêm, những người đi tìm tên đồng đội ở Điện Biên
Thứ Bảy, 06:20, 31/10/2026

500 ngày đêm, những người đi tìm tên đồng đội ở Điện Biên

VOV.VN - Trong chiến dịch 500 ngày đêm tại Điện Biên, Trung tá Đào Xuân Trường, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cùng các đồng đội khác vẫn đang lặng lẽ lần theo những dấu vết còn sót lại của chiến tranh, nỗ lực tìm lại tên tuổi cho những người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc.

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Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

 

 

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