500 ngày đêm, những người đi tìm tên đồng đội ở Điện Biên

VOV.VN - Trong chiến dịch 500 ngày đêm tại Điện Biên, Trung tá Đào Xuân Trường, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cùng các đồng đội khác vẫn đang lặng lẽ lần theo những dấu vết còn sót lại của chiến tranh, nỗ lực tìm lại tên tuổi cho những người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc.
VOV.VN - Sau khi hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ, tỉnh Điện Biên đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn nằm rải rác trên các chiến trường xưa.