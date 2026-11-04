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Honda Việt Nam và hành trình bảo vệ trẻ em đến trường
Thứ Tư, 12:30, 04/11/2026

Honda Việt Nam và hành trình bảo vệ trẻ em đến trường

VOV.VN - Từ năm 2018 đến nay, Honda Việt Nam đã triển khai chương trình trao tặng gần 14 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một, góp phần hình thành thói quen đội mũ đạt chuẩn và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông ngay từ lứa tuổi nhỏ.

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PV/VOV.VN
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