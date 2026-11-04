Honda Việt Nam và hành trình bảo vệ trẻ em đến trường

VOV.VN - Từ năm 2018 đến nay, Honda Việt Nam đã triển khai chương trình trao tặng gần 14 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một, góp phần hình thành thói quen đội mũ đạt chuẩn và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông ngay từ lứa tuổi nhỏ.
VOV.VN - Honda Việt Nam đang nỗ lực từng bước cùng cộng đồng hướng tới mục tiêu quốc gia không còn tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045. Những hoạt động thiết thực như trao mũ bảo hiểm và giáo dục an toàn từ nhà trường chính là bước đi cốt lõi.
VOV.VN - Honda Việt Nam không chỉ trao tặng những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn mà còn trực tiếp hướng dẫn kỹ năng phòng tránh rủi ro cho hơn 1.000 học sinh và phụ huynh. Chương trình tiếp tục mở rộng tầm nhìn bảo vệ toàn diện cho thế hệ trẻ khi tham gia giao thông.
VOV.VN - Honda Việt Nam tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội khi đưa chương trình trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cán mốc gần 14 triệu chiếc trên toàn quốc. Đây là nền tảng quan trọng giúp hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ những năm tháng đầu đời.
VOV.VN - Honda Việt Nam vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng triển khai chương trình trao tặng khoảng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc. Hoạt động này không chỉ thiết thực bảo vệ thế hệ măng non mà còn góp phần lan tỏa văn hóa giao thông an toàn từ mỗi gia đình.
VOV.VN - Chuỗi hội thảo giáo dục an toàn giao thông năm học 2026-2027 do Honda Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức không chỉ trang bị kỹ năng cho giáo viên mà còn đặt nền móng xây dựng thói quen tham gia giao thông văn minh cho thế hệ tương lai ngay từ ghế nhà trường.