Honda Việt Nam và hành trình bảo vệ trẻ em đến trường

Honda Việt Nam chung tay hiện thực hóa mục tiêu không còn tai nạn giao thông

VOV.VN - Honda Việt Nam đang nỗ lực từng bước cùng cộng đồng hướng tới mục tiêu quốc gia không còn tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045. Những hoạt động thiết thực như trao mũ bảo hiểm và giáo dục an toàn từ nhà trường chính là bước đi cốt lõi.