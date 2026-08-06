Biến trụ sở công dôi dư thành trường học: Chạy đua trước năm học mới

Từ những trụ sở công dôi dư, các phòng học mới đang dần được hoàn thiện, mở ra thêm không gian học tập cho học sinh. Đây là cuộc chạy đua với thời gian, khi các địa phương nỗ lực đưa những công trình chuyển đổi công năng này vào sử dụng ngay trước thềm năm học mới.

Giữa cái nắng của những đầu tháng Tám, bên trong khuôn viên rộng lớn của trụ sở UBND quận 12 cũ, tiếng máy cắt, tiếng khoan đục, tiếng công nhân tất bật thi công vang lên không ngớt để biến trụ sở này thành trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng.

Nơi từng là những phòng họp, phòng làm việc của cán bộ, công chức đang từng ngày thay đổi diện mạo để trở thành những lớp học sáng đèn, những hành lang rộn ràng bước chân học sinh.

Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền, học sinh lớp 10A2, mong chờ từng ngày để được bước vào một môi trường học tập khang trang và viết nên những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò:

“Em hy vọng trường sẽ sớm được sửa chữa, nâng cấp khang trang để kịp tiến độ cho tụi em vào học. Em cũng mong ba năm học cấp ba tại ngôi trường mới sẽ thật nhiều kỷ niệm đẹp và em sẽ cố gắng học tập thật tốt, mang về nhiều thành tích cho nhà trường.”

Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng được thành lập trên cơ sở chuyển đổi công năng từ trụ sở UBND quận 12 cũ

Không chỉ có thêm một ngôi trường mới, nhiều học sinh còn có cơ hội rút ngắn quãng đường đến lớp. Với em Trần Thị Hồng Phương, học sinh lớp 10A6, điều đó đồng nghĩa với việc bớt đi những buổi sáng vội vã và có thêm thời gian dành cho việc học:

“Nếu không có ngôi trường này thì em sẽ phải đi học rất xa, phải đi từ sớm mới kịp giờ. Còn bây giờ trường ở gần nhà nên rất thuận tiện, không mất nhiều thời gian đi lại. Hôm nay đến đây, em thấy trường đang được khẩn trương sửa chữa, cải tạo. Em hy vọng trường sẽ sớm hoàn thiện, được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất để tụi em có một môi trường học tập thật tốt.”

Niềm vui ấy cũng được chia sẻ bởi nhiều bậc phụ huynh tại phường Thới An. Anh Trần Viết Hùng, có con chuẩn bị nhập học tại Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, cho rằng việc có trường ngay tại địa phương đã giải quyết nỗi trăn trở kéo dài nhiều năm của nhiều gia đình.

“Ở khu vực Thới An trước giờ chưa có trường THPT nên con em đi học khá vất vả. Nay trụ sở UBND quận 12 cũ được chuyển thành trường học, bà con ai cũng phấn khởi. Có trường ngay tại địa phương, các cháu được học gần nhà, phụ huynh cũng yên tâm hơn. Chúng tôi rất vui và cảm ơn chính quyền đã tạo điều kiện để con em có môi trường học tập tốt hơn.”

Khu nhà một tầng của trụ sở UBND quận 12 cũ đang được cải tạo, sửa chữa để phục vụ dạy và học

Câu chuyện của Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng cũng phản ánh bài toán chung của ngành giáo dục TP.HCM. Sau sáp nhập, thành phố có khoảng 3.400 cơ sở giáo dục, phục vụ gần 2,5 triệu học sinh. Tuy nhiên, nhiều địa bàn vẫn thiếu trường lớp do dân số tăng nhanh.

Đến năm 2030, TP.HCM dự kiến đầu tư thêm 12.800 phòng học, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Vì vậy, việc chuyển đổi các trụ sở công dôi dư thành trường học được xem là giải pháp thiết thực.

Hiện nay, ngoài cải tạo trụ sở UBND quận 12 cũ thành Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng, thành phố cũng đang cải tạo trụ sở UBND quận Tân Phú cũ thành Trường THPT Thoại Ngọc Hầu; cơ sở Trường Trung cấp nghề Dĩ An cũng được nghiên cứu chuyển đổi thành trường phổ thông. Các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.

Theo thầy Lương Văn Minh, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, ngay sau khi trường được thành lập, đơn vị đã khẩn trương triển khai cải tạo để kịp đón học sinh trong năm học mới.

“Khi UBND TP.HCM có chủ trương chuyển đổi trụ sở UBND quận 12 cũ thành trường học, người dân trên địa bàn rất phấn khởi. Trước đây, phường Thới An chưa có trường phổ thông, trong khi đây là mô hình trường liên cấp từ lớp 1 đến lớp 12 nên học sinh sẽ có điều kiện học tập gần nhà, thuận tiện hơn rất nhiều.

Ngay sau khi trường được thành lập vào ngày 20/5, chúng tôi khẩn trương hoàn tất các thủ tục để triển khai sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất. Đến nay, tiến độ đang được đẩy nhanh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8 để kịp đưa trường vào hoạt động, phục vụ năm học 2026–2027.”

Công nhân khẩn trương thi công, đẩy nhanh tiến độ cải tạo cơ sở vật chất trước thềm năm học mới

Chỉ ít ngày nữa, nơi từng là trụ sở hành chính sẽ vang lên tiếng trống khai trường và tiếng cười của học sinh. Một sự chuyển đổi không chỉ làm sống lại một công trình công, mà còn mở thêm cơ hội học tập cho con em địa phương. Từ một quyết định chuyển đổi công năng, thành phố không chỉ tránh lãng phí tài sản công mà còn trao cho công trình ấy một sứ mệnh mới - vun đắp tri thức cho những thế hệ tương lai.