6 con voi rừng xuất hiện, phá lán trại và vườn chè ở Nghệ An

Tối 3/11, ông Lê Tuấn Anh, Trưởng bản Cao Vều 2, xã Anh Sơn, Nghệ An, cho biết từ ngày 1/11 đến nay, người dân phát hiện đàn voi rừng gồm 6 con xuất hiện tại các vườn chè và khu vực gần lán trại chăn nuôi trên địa bàn.

Video 4 con voi xuất hiện tại bản Cao Vều, xã Anh Sơn, Nghệ An.

Đàn voi có 1 con đực và 5 con cái, trong đó có 2 con được người dân xác định là voi đầu đàn và một con voi mẹ.

Theo ông Tuấn Anh, trong đợt xuất hiện này, đàn voi đã phá hỏng hoàn toàn một lán trại chăn nuôi của ông Lương Văn Nhuận, đồng thời gây thiệt hại một số diện tích chè của người dân. Việc đàn voi xuất hiện, tiến sát khu vực sản xuất và sinh sống khiến người dân trong bản lo lắng.

Ông Tuấn Anh cho biết đã ghi lại hình ảnh 4 con voi xuất hiện vào tối 2/11. Trong đàn, con voi lớn nhất được xác định là voi mẹ, có tuổi đời hàng chục năm. Con lớn thứ hai là voi đực duy nhất trong đàn, khoảng 4 tuổi; con nhỏ nhất khoảng 1 tuổi.

Theo tập tính được người dân địa phương ghi nhận, đàn voi thường xuất hiện tại khu vực này từ khoảng tháng 9 đến tháng 10 âm lịch và có thể ở lại đến tháng 2 mới di chuyển đi nơi khác. Vào mùa hè, đàn voi thường xuất hiện tại khu vực đập Phà Lài, xã Môn Sơn thuộc vùng đệm của Vườn quốc gia Pù Mát.

Mỗi khi đàn voi xuất hiện, người dân thường đốt lửa để xua đuổi nhẹ nhàng, hướng đàn voi trở lại rừng. Theo ông Tuấn Anh, đàn voi có tập tính tìm kiếm muối ăn nên thường tiến đến các khu vực gần lán trại và vườn chè của người dân.

Trước đây, đàn voi có 8 con. Tuy nhiên, trong các năm 2023 và 2025, đã có 2 con voi đực bị chết, nên hiện đàn còn 6 con.